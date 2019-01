M5s ‘alleato’ ai gilet gialli: scontro Italia-Francia/ Macron, “Di Maio parla solo a fini elettorali”

Dopo la lettera “dedicata” ai gilet gialli di Francia ieri sul Blog delle Stelle, Luigi Di Maio ha raccolto due sostanziali conseguenze: la base grillina ha gradito il rilancio “di piazza” ma ha anche aumentato le critiche contro le gestioni molto poco “gilet jeunes” del Governo assieme alla Lega (i casi Carige e Decreto Sicurezza, su tutti); inoltre lo scontro diplomatico tra Francia e Italia si è rintuzzato e questa volta non per colpa di Salvini. La Ministro per gli Affari europei Nathalie Loiseau, dopo la mia lettera di ieri mattina ai gilet gialli, ha attaccato infatti il Governo italiano, «La Francia si guarda bene dal dare lezioni all’Italia. Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro». A quel punto il leader M5s non poteva che replicare ancor più duramente, «Forse si dimentica di quando il suo presidente, Macron, parlando del nostro governo ci aveva paragonato alla lebbra: “Li vedete crescere come una lebbra, un po’ ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire”. Quanta ipocrisia. Il popolo francese chiede il cambiamento e un maggiore ascolto delle loro esigenze. Non posso non condividere questi desideri, nè penso di dire nulla di offensivo verso i cittadini francesi. E’ chiaro che qualcosa deve cambiare».

GILET GIALLI SABATO A ROMA INCONTRERANNO DI MAIO

Ora è ancora l’Eliseo del Presidente Macron ad intervenire per provare a “chiudere” la polemica, con l’immancabile “stoccata” in pieno stile francese: «Le parole di Luigi Di Maio sui gilet gialli sono soprattutto una forma di comunicazione a fini elettorali interni dell’Italia, magari rivolta a Matteo Salvini o Alessandro Di Battista, non certo al presidente Emmanuel Macron. Non vogliamo aggiungere polemiche alle polemiche, non commentiamo, non ne vale la pena», riporta l’Ansa su fonti interne al Palazzo Presidenziale di Francia. Nel merito delle risposte date poi da Di Maio, sempre l’Eliseo ha replicato «non è un commento gradevole, ma questo non significa che risponderemo con un commento dello stesso tenore. E poi l’interlocutore naturale del presidente della Repubblica è il presidente Giuseppe Conte, è con lui che Macron lavora dal primo giorno. Figuratevi che è stato il primo a telefonargli, prima ancora che entrasse in funzione. E mi pare che il signor Conte non abbia fatto alcun commento». Intanto la strana alleanza “prosegue”, sempre che vi siano una leadership riconoscibile con cui trattare: il M5s nacque come una idea e costante “costola” di Grillo e Casaleggio, mentre sui gilet gialli i vertici sono un po’ più difficili da riconoscere. Come riporta il Foglio, sabato prossimo, Véronique Rouillé e Yvan Yonnet, «autoproclamatisi leader moderati del movimento dei gilet gialli francesi, saranno a Roma a Palazzo Falletti per partecipare a un convegno del partito antiliberale e antimondialista P101» e dovrebbero incontrare in gran segreto anche il Ministro M5s provando a dar seguito alla sponda offerta dallo stesso Di Maio.

