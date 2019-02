Berlusconi: “Lega non autosufficiente”/ Elezioni Sardegna, Salvini ridimensionato

Christian Solinas nuovo presidente della Sardegna, trionfo del Centrodestra e Silvio Berlusconi esulta. Il futuro del Paese è la coalizione formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia secondo il Cavaliere che, come riporta l’Ansa, nei colloqui dopo il voto di ieri ha evidenziato come il Carroccio di Matteo Salvini si sia ridimensionato dopo il voto sardo. Senza gli altri partiti del Centrodestra, sostiene Berlusconi, la Lega non sarebbe autosufficiente: «il peggio è passato» circa i rapporti di Forza Italia con il partito guidato dal ministro dell’Interno. Ora riflettori accesi sulle elezioni regionali in Basilicata, dove il candidato del Cdx sarà un esponente azzurro. Idee chiare, dunque, in casa forzista, con il leader che non ha alcuna intenzione di mollare ma, anzi, intende imprimere una svolta in vista delle elezioni europee con la speranza che l’esecutivo gialloverde cada il più presto possibile.

“DECLINO IRREVERSIBILE PER M5S”

In una nota ufficiale, l’ex presidente del Consiglio ha analizzato: «Il centro-destra si conferma anche in Sardegna la maggioranza naturale degli italiani che in tutte le tornate elettorali regionali dopo il 5 marzo 2018 hanno premiato l’unità della coalizione. In questo ambito si è confermata essenziale la funzione di Forza Italia che anche in Sardegna ha dato vita a liste civiche con suoi esponenti che naturalmente sul piano politico vanno sommate ai voti di Forza Italia. Il centrosinistra ha confermato di essere in crisi di idee, di uomini, di consenso». Un commento sul flop del Movimento 5 Stelle: «I Cinque Stelle hanno finalmente imboccato la strada di un declino irreversibile che si aggrava man mano che il Paese si rende conto della loro totale inettitudine. Dunque tutto bene: gli italiani continuano ad aprire gli occhi».

