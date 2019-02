Diciotti, Salvini presenta memoria a Giunta Senato/ “Gestito tutto dal Governo”: anche documenti Conte-Di Maio

Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha deciso di presentare una memoria sul caso Diciotti invece che partecipare di persona alla Giunta per le Immunità del Senato (era nelle sue libere opzioni, ndr) convocata per domani mattina: i singoli senatori membri della Commissione leggeranno dunque la memoria domani mattina, alla quale è stata collegata anche da due documenti firmati l’uno dal Premier Giuseppe Conte, l’altra dal vicepremier Luigi Di Maio e dal Ministro dei Trasporti Danino Toninelli. In attesa che la Giunta presenti una sua memoria definitiva con la quale poi l’Aula del Senato dovrà votare sul procedere o meno al processo sul leader della Lega – come richiesto dal Tribunale dei Ministri di Catania – l’Ansa pubblica alcune anticipazioni della memoria sulla quale, nei fatti, molto si gioca degli attuali rapporti. «La vicenda è stata una iniziativa del governo italiano coerente con la politica dello Stato sui flussi migratori, peraltro risultante anche dal Contratto di Governo, che non può essere svilita come mera presa di posizione politica avulsa dal contesto generale delle strategie governative, specialmente in occasione di un salvataggio avvenuto solo per far fronte alle omissioni di Malta», spiega Salvini all’interno della memoria presentata in serata al Presidente della Giunta per le Immunità, Maurizio Gasparri.

PRESENTI ANCHE LE MEMORIE DI CONTE, DI MAIO E TONINELLI

La Lega ha spiegato con alcune fonti “vicine” al Ministro Salvini che l’attenzione sul caso Diciotti era stata già messa “sott’occhio” il 20 agosto 2018, non appena la nave carica di migranti attraccò a Catania: non si tratta di un dettaglio secondario visto che «si documenta come o Stato italiano ha portato fin da subito all’attenzione dei partner europei le problematiche della vicenda per la soluzione della controversia internazionale», spiegano fonti della Lega a Repubblica. Le stesse fonti spiegano come la memoria presentata non sia “politica” bensì “tecnica” visto che «tale è il giudizio che la giunta deve dare sul caso Diciotti. La memoria, inoltre, non entra nel merito della sussistenza o meno del reato di sequestro e non contiene, contrariamente a quanto scritto oggi da alcuni giornali, attacchi di sorta ai giudici», spiegano i leghisti vicini al Ministro. Nel pomeriggio il Csm aveva chiesto al Comitato di Presidenza l’apertura di una pratica a tutela del Tribunale dei Ministri di Catania visto che «Nei loro confronti c’è stata una violenta campagna denigratoria. […] Si ricorda la diretta Facebook nella quale il ministro Salvini ha commentato il provvedimento che gli era stato appena notificato dal tribunale dei ministri di Catania, facendo ripetutamente i nomi dei componenti del collegio».

