Diciotti, Di Maio “no decisioni prese su Salvini”/ M5s “decide Giunta”: Gino Strada “processo a tutto Governo”

Mentre interveniva nella scuola di Pomigliano d’Arco, il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto lasciare una piccola “stilettata” al collega Matteo Salvini sempre sul fronte mai “risolto” del processo Diciotti: mentre è in corso il lungo iter al Senato nella Giunta per le Immunità (verso la richiesta a procedere avanzata dal Tribunale dei Ministri di Catania, ndr), il Ministro del Lavoro commenta «Non abbiamo preso una decisione. Il mio riferimento sono i senatori della Giunta per le autorizzazioni”». Secondo Di Maio si deciderà tutto in Giunta, «sulle carte, sulle autorizzazioni e sulle assunzioni di responsabilità mie, del ministro Toninelli e del premier Conte. Ci assumeremo in maniera collegiale le responsabilità di quelle decisioni prese in quei giorni per premere sulla Ue per la ridistribuzione dei migranti in tutti i paesi europei». In conclusione Di Maio torna a difendere il suo rivale-alleato, confermando come il Premier, Toninelli e lui stesso presenteranno una memoria in Giunta per «spiegare che quelle decisioni sono state prese insieme e non sono state solo del ministro dell’Interno».

GINO STRADA ATTACCA IL GOVERNO “TUTTI A PROCESSO”

Secondo il leader M5s e vicepremier, il suo Movimento è sempre stato contro l’immunità «però questa non è una immunità secondo quello che abbiamo applicato in questi anni ad altri parlamentari della Repubblica ed è per questo che la decisione arriverà dopo che all’interno della Giunta per le autorizzazioni si sarà fatta l’audizione e le discussioni». Chi invece decide di schierarsi del tutto contro Salvini e non solo, è ancora una volta il fondatore di Emergency Gino Strada: dopo aver detto nei giorni scorsi, in merito al caso Sea Watch 3, che al Governo sono tutti «fascisti e cogl..ni» ora il medico attacca anche sul caso Diciotti. «Chiunque sia accusato di avere commesso un reato, perché un reato sicuramente è stato commesso, deve essere processato. Il gioco di sottrarsi al giudizio della magistratura è profondamente antidemocratico», spiega all’Adnkronos Gino Strada, sottolineando come «Se è stata una scelta politica se ne assumano, insieme con Salvini, la responsabilità, si facciano processare tutti. Non è che quando si dice ‘è una scelta politica’ diventa lecito tutto. Anche le deportazioni sono state una scelta politica, tanto che furono fatte delle leggi».

