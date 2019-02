Ministro Bussetti: “Al Sud non servono più fondi ma più impegno”/ M5s “Chieda scusa”, De Magistris “vergogna”

«Cosa arriverà qui al sud per recuperare il gap con le scuole del nord. Più fondi? No. Più sacrificio, più lavoro, più impegno. Vi dovete impegnare forte», queste le parole del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti che hanno scatenato la bufera politica nelle ultime ore. L’esponente della Lega è in visita ad alcune scuole di Afragola e Caivano, in Campania, e le sue dichiarazioni hanno innescato l’ira delle scuole meridionali e delle forze di opposizione. Anche il Movimento 5 Stelle ha preso posizione: «l ministro Bussetti invita le scuole del Sud a impegnarsi di più per recuperare il gap con quelle del Nord. Secondo lui non servono altro che impegno, lavoro e sacrificio per raggiungere l’obiettivo. Al ministro vorrei rispondere da insegnante del Sud prima ancora che da portavoce del Movimento 5 Stelle: liquidare il grave problema del divario tra scuole del Nord e scuole del Sud con un presunto atteggiamento da lavativi dei docenti meridionali è scorretto oltre che grave», il commento della pentastellata Bianca Laura Granato, capogruppo in Commissione Cultura.

BUFERA SUL MINISTRO BUSSETTI

Il sindaco di Napoli De Magistris si è scagliato contro il ministro leghista: «Questo è il ministro dell’istruzione del governo del cambiamento. Parole di chi non conosce storie e fatti e, quindi, ignorando il Sud è un ministro dell’ignoranza. Tono e sguardo evidenziano il suo disprezzo per le nostre terre. Provo vergogna per come sta cadendo in basso il nosto Paese». Pd su tutte le furie, ecco il commento di Francesco Verducci: «Un concentrato di livore, di disprezzo, di falso pregiudizio contro il meridione. Parole oltraggiose, indegne di un Ministro della Repubblica. Bussetti si dimetta, sue parole sono l’antitesi dei valori che la Scuola ha il dovere di trasmettere». Infine, le parole di Mara Carfagna di Forza Italia: «Le dichiarazioni Ministro Istruzione Marco Bussetti sono offensive per il Sud e irricevibili, soprattutto da chi avanza progetto di autonomia che favorisce Nord e impoverisce aree con meno servizi. Scuse subito per parole che esprimono disprezzo e pregiudizio per metà del Paese!».

