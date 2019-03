Tav, lettera Chiamparino a Salvini/ “Ora referendum”. Ministro “legare Italia a Ue”

Il Presidente della Regione Piemonte, come già annunciato ieri, ha scritto una lettera pubblica inviata questo pomeriggio al Ministro degli Interni Matteo Salvini sul tema cardine della Tav: Sergio Chiamparino si oppone così allo slittamento dell’avvio dei bandi per l’Alta Velocità Torino-Lione e prova a richiedere un referendum per il 26 maggio in concomitanza con le Elezioni Europee e le Regionali in Piemonte. «Bisogna sospendere la protrazione delle attività di realizzazione dell’opera e quindi degli effetti negativi sul territorio, per la mancata attivazione dei cantieri», si trova scritto nella lettera presentata da Chiamparino alla stampa appena dopo mezzogiorno. Il forte Sì-Tav fa una sorta di appello alla Lega e a Salvini che possano convincere i propri alleati di Governo del M5s a tornare sui propri passi per evitare inutili rischi futuri: «Tale consultazione riguarderebbe l’impegno per la Regione Piemonte di attivarsi in tutte le sedi per la rimozione degli elementi di impropria protrazione delle attività di realizzazione dell’opera e degli effetti negativi immediati sia sul territorio, per la mancata attivazione dei cantieri di lavoro, sia prospettici conseguenti all’isolamento del territorio dai grandi collegamenti di trasporto europei»

SALVINI “LA TAV SERVE PER COLLEGARE ITALIA E UE”

Lo stesso Chiamparino ha poi spiegato nella lettera inviata a Salvini come «un tema così delicato pretenda di essere affrontato con uno strumento di voto certo e trasparente»: da ultimo, l’auspicio del Governatore prossimo ricandidato alla guida del Piemonte è che la richiesta di voto referendum «possa trovare la sua piena condivisione, tale da imprimere l’indirizzo per l’adozione di tutti necessari e conseguenti provvedimenti a livello statale, in relazione ai quali l’amministrazione regionale porrebbe in essere i propri adempimenti». Il giorno dopo l’avvio delle gare per i bandi Ue stilato dal cda di Telt, il Ministro Salvini è tornato ancora sullo scontro interno al Governo con i Cinque Stelle e ribadisce «I bandi sono partiti, che si chiamino bandi, avvisi, inviti, e adesso il presidente del Consiglio ha il mandato di incontrare i francesi, la Commissione europea per rivedere, ricontrattare, come da programma di Governo, un’opera che può avere dei tagli, delle modifiche e che, a mio avviso, comunque serve per collegare l’Italia al resto dell’Europa». Di contro, i grillini intendono convincere la Francia della non bontà dell’opera facendo così naufragare il progetto Tav (o così o tramite voto in Parlamento italiano, come ha ben spiegato Giorgetti domenica scorsa): «l’obiettivo è convincere Parigi a non fare la Tav? Mi sembra che non faremo grande fatica perché non c’è l’interesse francese a completare l’opera nella tratta nazionale. La Francia ha già comunicato che la sua parte, quella nazionale, fino al 2038 non ha alcuna intenzione di farla. Non ha vincolato alcuna spesa nel bilancio», ha spiegato Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato questa mattina ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1.

