Bogdan, Giulia Sarti e revenge porn/ Video Le Iene, filmino hard con un’altra donna?

Le Iene, ancora loro: dopo una settimana di “scandali” e foto hot in rete, torna il nuovo e ultimo capitolo del caso Rimborsopoli-Revenge Porn ovvero i due fronti sui quali si è aperto l’intricatissima vicenda legata al M5s, a Giulia Sarti e al suo ex fidanzato Andrea Bogdan Tibusche. Nella nuova puntata stasera a Le Iene, Filippo Roma dopo le recenti interviste a Di Maio e lo stesso Bogdan, raggiunge un ex collaboratore della Social Tv di Tibusche: l’uomo, Matteo De Micheli, avrebbe raccolto alcune confidenze di una donna che avrebbe avuto rapporti intimi sessuali con lui nella casa di Giulia Sarti. Sarebbe poi stato ripresa di nascosto nell’ormai celebre impianto di videosorveglianza che i due ex fidanzati avevano deciso di installare nella propria casa: «Non mi va che la gente veda cose che ho fatto io con un uomo con cui sono andata a letto, non mi pare normale, soprattutto pensare che poi, ho gente qui vicino a me, che gli farebbero la pelle a ‘sto stronzo’» sarebbero le parole della donna riportate dall’intervistato de Le Iene.

IL NUOVO CAPITOLO SUL GIULIA SARTI-GATE

Da qui la domanda che pone il programma di Italia 1 sorge spontanea: l’ex collaboratore prima e fidanzato poi di Giulia Sarti è una “vittima” delle scelte della grillina o anche lui “carnefice” del revenge-porn? De Micheli non ha molti dubbi, come spiega a Le Iene «A noi ha raccontato diverse palle, si presentava a tutti come una specie di 007 informatico a servizio del Quirinale. Una volta, mi ricordo, addirittura, disse che era in missione speciale per destabilizzare un pericolosissimo dittatore, diceva di possedere interi quartieri negli Stati Uniti, manco me le ricordo tutte quelle che mi ha detto, ma tante tante…». Nel video si scopriranno anche altri dettagli, come ad esempio il motivo per cui Paolo Mieli, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, non ha voluto denunciare nessuno dopo aver ricevuto in settimana (come tantissimi altri giornalisti) le vecchie foto hot di Giulia Sarti risalenti al 2013. Ma sulla questione-cardine su chi avesse accesso concreto al sistema di registrazioni video di casa Sarti, è De Vecchi a non avere ancora dubbi: «Bogdan racconta che questo impianto di video sorveglianza fosse di uso esclusivo dell’onorevole mentre a me risulta, almeno da quello che mi hanno raccontato, che lo utilizzasse anche lui. Conosco una ragazza che mi ha raccontato di essere stata per un certo periodo insieme con Bogdan… Lei è stata nella casa dell’onorevole Giulia Sarti, hanno fatto sesso con Bogdan in quella stanza… Questo impianto di video sorveglianza non sarebbe stato a uso esclusivo di Giulia Sarti, ma lo avrebbe utilizzato anche Bogdan, tanto che Bogdan le ha detto di averla registrata mentre facevano sesso».

