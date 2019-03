Matteo Salvini a Domenica Live/ Da Barbara D’Urso per Basilicata, migranti e Governo

«Chi mi fa compagnia alle 18 in diretta da Milano su Canale 5 con Barbara D’Urso???»: a twittare, manco a dirlo, è Matteo Salvini che oggi pomeriggio dopo le 18 sarà ospite della “fascia politica” interna a Domenica Live per provare a lanciare la volata finale della Lega verso le imminenti Elezioni in Basilicata (il prossimo 24 marzo, ndr). Prima delle urne in Abruzzo e in Sardegna, già Salvini aveva “bucato” lo schermo della D’Urso per due occasioni ravvicinate a Pomeriggio 5 ma ora sbarca nella domenica pomeriggio per rilanciare i temi elettorali, ma non solo. Non vi sono anticipazioni “ufficiali” se non la presenza del leader leghista nello studio che di recente ha regalato maggiori scatti di entusiasmo, nonostante ci si trovi nella “casa” di Silvio Berlusconi. «Il 24 marzo si cambia aria in Basilicata. Vi prometto cinque anni di serietà, onestà, lavoro e concretezza», ha detto questa mattina a Lavello (Potenza) il Ministro degli Interni chiudendo la due giorni di campagna elettorale prima di fare ritorno a Milano per dirigersi proprio negli studi Mediaset di Domenica Live.

TUTTI I (POSSIBILI) TEMI

Promesse elettorali ma anche report di “promesse mantenute”: questo Salvini discuterà negli studio di Barbara D’Urso esattamente come fatto ieri e oggi nei territori lucani, a cominciare dal tema migranti «335 sbarcati (rispetto ai 5.945 nello stesso periodo dell’anno scorso), 1.354 espulsi, un solo cadavere recuperato in questo 2019. I dati confermano che passiamo dalle parole ai fatti». Nel comizio-show di Melfi (dopo un piccolo gruppo lo ha anche pesantemente insultato e contestato), Salvini ha poi rilanciato «Ogni barcone che si avvicinerà alle coste italiane, dal ministro Salvini avrà un biglietto di solo andata per tornare da dove è venuto, questo è poco ma sicuro. E se questo mi costa qualche processo, ci andrò a testa alta, non c’è problema, portatemi due arance. Per donne e bambini che scappano dalla guerra casa mia è casa loro – ha proseguito il vicepremier – ma sono stufo di mantenere a spese degli italiani ventenni robusti col cappellino e il telefonino, sono stufo, buoni sì ma fessi no». In merito all’imminente voto sul caso Diciotti, dopo le schermaglie non minime con il Governo e con l’alleato M5s sulla Tav, è ancora Salvini a non farsi particolari preoccupazioni (forte del consenso ancora in ascesa, ndr) «Se ci sarà processo ci andrò a testa alta». Alcuni anche oggi lo hanno accusato di essere un fascista per aver chiuso i porti ai barconi carichi di immigrati, invitandoli a lasciare il Governo: «io populista, fascista e sovranista? Sono orgogliosamente italiano». Sarà anche la settimana dell’approvazione definitiva del Decretone (domani al Senato ed entro il 29 marzo alla Camera per la seconda lettura), con Salvini che illustrerà anche le ultimissime novità sul Reddito di Cittadinanza, sulla Quota 100 e sul riscatto della laurea anche per gli over45.

