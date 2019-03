Antonio Tajani/ “Roma città abbandonata per colpa del M5s” (Pomeriggio 5)

Antonio Tajani a tutto tondo ai microfoni di Pomeriggio 5: l’esponente di Forza Italia si è soffermato sui temi caldi della politica ma non solo. A partire dalla tentata strage del senegalese Sy a Crema: «Non può continuare a stare in mezzo alla gente una persona che voleva uccidere tanti bambini. Ammiriamo i carabinieri che hanno salvato i bambini, grazie a uno di loro che li ha chiamati con coraggio e a cui darei la cittadinanza italiana, anche se non sono pro ius soli». Il presidente dell’Europarlamento ha poi parlato del caos M5s a Roma: «Regna sovrano il caos a Roma, noi siamo garantisti e non diamo sentenze di condanna prima del processo. Ma questo non ci può esimere dal dire che Roma è una città abbandonata e che il sindaco e la sua giunta non è in grado di guidare la città. Questa amministrazione comunale non sta facendo nulla, sono irresponsabili: un governo che non è all’altezza della situazione e che ha trasformato Roma in una grande città abbandonata».

TAJANI: “FORZA ITALIA ALTERNATIVA ALLA SINISTRA”

Reduce da un’operazione chirurgica Silvio Berlusconi «da lunedì sarà completamente operativo e sta benissimo», conferma Antonio Tajani, che si è poi soffermato sulle prossime elezioni europee ma non solo: «L’Europa deve investire e deve avere una politica che aiuti imprese, artigianato, agricoltura a creare nuovi posti di lavori. Se non c’è una politica a sostegno delle industrie e delle imprese, sarà difficile che le Regioni del Sud possano risolvere i propri problemi. Nel prossimo bilancio comunitario ci saranno fondi per dare ai giovani prospettive diverse. L’Italia deve abbassare la pressione fiscale, si crea lavoro solo con la crescita: lo Stato dovrebbe pagare contributi alle imprese che assumono giovani». «Il reddito di cittadinanza non si sa a chi va a finire, utilizzerei quei soldi per favorire l’assunzione di giovani. Basta tasse, la flat tax purtroppo nel nostro Paese non è stata introdotta e non verrà mai introdotta con questo governo» prosegue Antonio Tajani, che “chiude” al Partito Democratico: «Zingaretti? E’ un leader politico e lo rispetto, ma noi siamo alternativi alla Sinistra».

