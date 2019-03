Come si vota Elezioni Basilicata 2019/ Video, Regionali: scheda, preferenze e liste

SCHEDA ELETTORALE REGIONALI: COME SI VOTA IN BASILICATA

Nel video promosso su YouTube dalla Regione Basilicata è possibile scoprire nel dettaglio come si vota nei vari seggi elettorali, con tutti i precisi dettagli delle operazioni: ricapitolando i principali, i cittadini sanno che dovranno presentarsi al seggio al seggio con un documento d’identità valido e con la tessera elettorale (chi l’ha smarrita, come sempre, potrà richiederla all’ufficio elettorale del Comune di residenza). In merito alla scheda elettorale che ogni avente diritto riceverà all’interno dei seggi, si può votare per il candidato Governatore tracciando una croce sul suo nome e in quel caso il voto non si estende a nessuna lista; in alternativa, si può scegliere un candidato presidente e una delle liste a lui collegate; in terza modalità, si può votare solo una lista e automaticamente il voto andrà anche al candidato Presidente collegato. In Basilicata per le Elezioni Regionali 2019 non è ammesso il voto disgiunto, dunque non si potrà votare una lista diversa da quella a cui è collegato il candidato Presidente. Per quanto riguarda invece i candidati consiglieri, si possono esprimere fino a due preferenze ma i prescelti devono essere di sesso diverso e della stessa lista. Il Governatore sarà chi ottiene il maggior numero di voti: non è infatti previsto il ballottaggio e il premio di maggioranza sarà progressivo fino al massimo di 14 consiglieri.

ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 2019: CANDIDATI E LISTE

Dopo Abruzzo e Sardegna, è la Basilicata a presentarsi alle urne per le Elezioni Regionali 2019: per capire come si vota, quando e con quali modalità eccovi un utile “vademecum” che assieme al video preparato dalla stessa Regione Basilicata potrà guidare ogni elettore verso la sfida per il nuovo Governatore e Consiglio Regionale lucano. Nelle province di Potenza e Matera, domenica 24 marzo, mezzo milione di cittadini sarà chiamato alle urne: i seggi sono aperti dalle 7.00 alle 23.00 e a contendersi la carica di governatore saranno quattro candidati (Centrodestra, M5s, Centrosinistra e Sinistra alternativa). Prima di addentrarci nel merito delle operazioni di voto, occorre riepilogare le liste concorrenti per il ruolo di nuovo Presidente dopo il Governo Pd uscente di Marcello Pittella (attestato lo scorso 6 luglio per l’inchiesta sulla Sanità lucana, ndr): i candidati sono il farmacista di Potenza Carlo Trerotola (Centrosinistra-Pd), l’imprenditore di Potenza Antonio Mattia (M5S), l’ex generale della Guardia di Finanza Vito Bardi (Centrodestra unito, con Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia), il professore dell’Università della Basilicata Valerio Tramutoli (La Basilicata possibile). 681 le sezioni elettori per eleggere il presidente della Regione, con 20 componenti del consiglio regionale (13 in provincia di Potenza e sette in quella di Matera) eleggibili nelle Regionali lucane.

VIDEO, GUARDA COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI BASILICATA

