Legittima difesa è legge/ Senato approva, 201 sì: esulta la Lega di Salvini

Vittoria di Matteo Salvini: il decreto legge da lui fortemente voluto sulla legittima difesa è stato approvato dal Senato con 201 sì, 38 no e 6 astenuti. Il testo è lo stesso di quello approvato dalla Camera, adesso si attende la pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale per diventare legge di stato. In sostanza, con questo decreto, “la difesa è sempre legittima”. Chi spara a un ladro non correrà più il rischio, ad esempio, di venire lui processato. Nei nove articoli sono compresi alcuni reati contro il patrimonio, furto in abitazione e rapina, e sul delitto di violazione di domicilio. Non solo la maggioranza ha votato sì, ma quasi tutto il senato compresi Forza Italia e Fratelli d’Italia, contrari Pd e Leu, lunghi applausi dai banconi della Lega.

STATO DI LEGITTIMA DIFESA PERPETUO

Il fulcro della legge prevede che la legittima difesa sarà sempre presunta, ossia sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Viene poi modificato il comma 2 dell’articolo 52 del codice penale. in base al quale è possibile utilizzare “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per la difesa legittima della “propria o altrui incolumità” o dei “beni propri o altrui”. Inserito un nuovo comma in base al quale chi si trova nella propria abitazione, o nella sua attività commerciale e agisce per respingere l’intrusore si trova sempre in stato di legittimità della difesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA