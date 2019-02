Legittima difesa, M5s-Lega chiedono rinvio/ Di Maio frena Salvini dopo ko in Sardegna

La Lega e il Movimento 5 Stelle hanno chiesto l’ufficiale rinvio ad altra data della legge sulla Legittima difesa, uno dei punti-capisaldi del programma leghista: la richiesta posta dai gruppi parlamentari arriva alla Camera dopo che la stessa aula di Montecitorio aveva in maggioranza respinto le pregiudiziali di costituzionali poste dal Partito Democratico. Al posto della attuale discussione sulla Legittima difesa, i gruppi del Governo hanno chiesto fossero discussi i provvedimenti a favore del settore lattiero-caseario dopo le recenti proteste in Sardegna (e non solo) sul prezzo del latte. Ufficialmente la motivazione poi addotta dal repentino cambio in corsa (doveva arrivare oggi in aula nonostante le frenate del M5s nelle scorse settimane) è il favorire la conversione del Decretone Quota 100-Reddito di Cittadinanza in legge ma è evidente che dietro a ciò potrebbe svelarsi la distanza netta tra la maggioranza dei parlamentari M5s e il leader della Lega Matteo Salvini.

DI MAIO “FRENA” SALVINI DOPO KO IN SARDEGNA

Dopo che si sono diffuse in mattinata voci e ricostruzioni che davano un Di Maio “implorante” a Salvini di rinviare il testo della Legittima difesa dopo il clamoroso ko in Sardegna del Movimento 5 Stelle, è lo stesso Ministro del Lavoro a smentire su tutta la linea: «Tutto il cronoprogramma delle leggi non cambia. È una fake news che avrei chiesto di rimandare la legittima difesa». Forza Italia però non ci sta e chiede lumi ai suoi colleghi-rivali del Carroccio, «Chiedete lo slittamento solo perché non siete d’accordo. Il testo è pronto ed è stato fermato solo per ragioni contabili». Salvini voleva arrivare con l’inizio di marzo ad una legge, quella sulla Legittima difesa (che riforma le modalità e le casistiche delle reazioni ai reati di rapina e aggressione in proprietà privata), che invece ora come minimo potrebbe slittare fino all’ultima parte del mese. «Sapevo che la legittima difesa sarebbe arrivata la prossima settimana, prima del decretone: non è un problema il rinvio ma l’importante è che si approvi presto; è una legge molto attesa», spiega il capogruppo della Lega in commissione Giustizia, Roberto Turri. Di Maio potrebbe comunque aver chiesto una “tregua” nel mentre riorganizza il partito dopo la batosta tremenda Abruzzo-Sardegna: la base grillina infatti potrebbe spaccarsi di nuovo su una legge alquanto discussa. Ma attenzione, non sono pochi all’interno del M5s che temono la contro-reazione della Lega dopo lo “sgarbo” del rinvio: insomma, comunque lo si guardi, il rischio “polveriera” nel Governo è servito.

