Revenge porn, no reato in “Codice Rosso”/ Video, caos Camera: M5s “stop polemiche Pd”

Bagarre totale alla Camera durante le votazioni sul Ddl “Codice Rosso” presentato dal Governo in merito alle varie norme contro la violenza sulle donne: le norme sul revenge porn, da settimane in discussione specie dopo il caso-scandalo Giulia Sarti (ex Presidente Commissione Giustizia M5s, finita nella bufera per foto e video hard del 2013 ritornate virali), non saranno alla fine inserite nel ddl. Il motivo è presto spiegato visto che Lega e M5s non hanno votato compatti a favore delle norme presentate dalla deputata di Forza Italia (sostenute anche dal Pd) Federica Zanella, arrivando alla bocciatura (con voto segreto) con 218 sì e 232 no. Il reato di revenge porn (la”vendetta” e ricatto sul web di foto, immagini e video che ritraggono l’ex compagna in atti intimi, ndr) non sarà inserito nel pacchetto di norme “Codice Rosso” con le opposizioni che fanno esplodere un’autentica bagarre: «Alla camera Lega e M5s votano contro l’introduzione del reato di revenge porn. E sapete perché? Perché la proposta di legge non è loro, mai visto tanto cinismo giocato sulla pelle delle vittime di un reato così odioso» attacca Maria Elena Boschi (Pd), mentre la Gelmini (FI) sottolinea «il Codice rosso senza legge sul revenge porn è una vittoria mutilata, un bicchiere mezzo pieno». A seguito, tutte le donne dell’opposizioni si sono portate al centro della Camera per una protesta vistosa verso i banchi del Governo «onestà, onestà», gridavano guidate dalla deputata azzurra Stefania Prestigiacomo.

REVENGE PORN, LA DIFESA DEL M5S

A provare a spegnere le polemiche ci pensa un deputato M5s, Mario Perantoni «Nella costruzione e nell’esame del testo sul Codice Rosso e sul ‘pacchetto antiviolenza donne e bambini’ ci siamo mostrati sempre aperti a tutti i contributi costruttivi delle opposizioni, perché per noi è una battaglia che non ha colore politico. Oggi invece le forze di minoranza alzano un polverone in Aula perché vogliono inserire, nello stesso testo, norme di contrasto al revenge porn che sono già oggetto di una proposta depositata in Senato. Questo atteggiamento è soltanto polemico e strumentale: significa che in fondo le opposizioni non hanno la volontà di approvare il Codice Rosso e il ‘pacchetto’ nei tempi che ci eravamo dati. Così perdiamo un’occasione, è bene che i cittadini lo sappiano». In aggiunta, anche la capogruppo Commissione Giustizia di Montecitorio M5s Angela Salafia «Trovo assurdo che nell’ambito dell’esame parlamentare di un provvedimento importante come quello del codice rosso e violenza di genere, che tra l’altro è il frutto di un lavoro largamente condiviso con diverse forze delle opposizioni, anziché arrivare quanto prima all’approvazione, si perda tempo con polemiche inutili. Siamo tutti d’accordo che il fenomeno del revenge porn sia da debellare quanto prima. E lo abbiamo dimostrato proprio presentando al Senato una proposta specifica su questo. Ma proprio perché è una questione molto delicata ed importante, merita degli approfondimenti che solo le audizioni di esperti possono consentire. Non si può pensare di risolvere tutto con un emendamento unico. Pensiamo piuttosto a concludere quanto prima l’esame della proposta di legge».

TESTIMONIANZA DELLA MAMMA DI TIZIANA CANTONE

Proprio oggi infatti al Senato il gruppo M5s capitanato da Stefano Patuanelli ed Elvira Evangelista hanno presentato un ddl ad hoc proprio sul revenge porn: intervenute a sostegno anche le giornaliste Selvaggia Lucarelli e Federica Sciarelli e soprattutto la mamma di Tiziana Cantone che ha rilasciato una breve testimonianza del dramma vissuto con il suicidio della figlia proprio dopo la diffusione e il martellamento social dei video hot contro la sua volontà. «Non dimenticherò mai gli ultimi giorni insieme. Mia figlia è stata trattata come una prostituta e ancora adesso viene insultata da persone che si permettono di parlare in questi termini perché non vengono individuate», ha detto mamma Maria Teresa commossa al Senato.





