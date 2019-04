Salvini “Michela Murgia radical chic”/ Scrittrice: “ecco il CV, io ho lavorato. Tu?”

Nasce tutto da Nicola Porro: l’ignaro (e stimato) conduttore-giornalista di Quarta Repubblica tenta di intervistare una settimana fa Michela Murgia dopo il caso di Torre Maura della “rivolta” anti-rom. La scrittrice sarda, dichiaratamente femminista e antifascista, viene intercettata mentre sta assistendo ad un incontro pro-migranti ai Parioli di Roma e mentre il giornalista inviato di Porro le sta rivolgendo le prime domande sul caso rom, la Murgia chiede di quale trasmissione si tratti. Appena avuta la risposta, la sua replica secca è “io non parlo”: dicevamo, inizia tutto da qui. Porro, da far suo, insiste e anche la settimana successiva prova ad intervistarla ma il rifiuto è d’obbligo. Non solo, in un post su Instagram la stessa autrice di “Accabadora” definisce “disonesto intellettuale” chi come Porro scrive e conduce programmi nell’area berlusconiana (Giornale, Libero, Quarta Repubblica, tutta “farina” dello stesso “sacco simil-fascista” secondo la Murgia). In tutto questo il Ministro degli Interni Matteo Salvini, abile nello sfruttare le critiche a suo vantaggio, ha calcato la polemica rilanciando proprio un post di Porro “Murgia, la nuova Boldrini” scrivendo «Gli “intellettuali” radical-chic italiani non si smentiscono mai: primi al mondo per spocchia, poi si stupiscono che la gente non li voti più».

LA REPLICA DI MICHELA MURGIA

Aprici cielo: dopo che già su Notre Dame la scrittrice sarda aveva dato il “meglio di sé” allineandosi assieme a Saviano (altro nemico giurato di Salvini, ndr) nel sostenere che «il vero dramma dell’Europa non è una cattedrale che brucia, bensì i migranti morti nel Mediterraneo per colpa delle politiche fasciste», oggi arriva la lunghissima replica di Michela Murgia su Facebook. L’intento è chiaro da subito: «mi dai della radical chic? Guarda che io ho lavorato. E tu?». Fa il “gioco” della sinossi dei curriculum, elencando tutte le sue attività per rispondere (del tutto non richiesto tra l’altro, visto che il post poco simpatico del Ministro non le ha dato della scansafatiche o senza-lavoro) alla critica di Salvini: «[…]Nel ’93 iniziavo a insegnare nelle scuole da precaria, lavoro che ho fatto per sei anni. Nel frattempo lei veniva eletto consigliere comunale a Milano e iniziava la carriera di dirigente nella Lega Nord, diventando segretario cittadino e poi segretario provinciale. Non avendo mai svolto altra attività lavorativa, è lecito supporre che la pagasse il partito. Chissà se prendeva quanto me, che allora guadagnavo 900 mila lire al mese». Il post è davvero chilometrico (ve lo lasciamo integralmente qui, ndr) ma è la stoccata finale quella che conte: «Se adesso le è chiaro con chi è che sta parlando quando virgoletta il mio nome nei suoi tweet, forse le sarà altrettanto chiaro che è lei, signor Ministro, quello distaccato dalla realtà. Tra noi due è lei quello che non sa di cosa parla quando parla di vita vera, di problemi e di lavoro, dato che passa gran tempo a scaldare la sedia negli studi televisivi, travestirsi da esponente delle forze dell’ordine e far selfie per i social network a dispetto del delicatissimo incarico che ricopre a spese dei contribuenti. Lasci stare il telefonino e si metta finalmente a fare il ministro, invece che l’assaggiatore alle sagre. Io lavoro da quando avevo 14 anni e non mi faccio dare lezioni di realtà da un uomo che è salito su una ruspa in vita sua solo quando ha avuto davanti una telecamera».

