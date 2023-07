Polizia h24 negli ospedali/ In 6 strutture di Roma per evitare aggressioni a operatori

Polizia ventiquattro ore su ventiquattro negli ospedali. È questo il provvedimento che riguarderà sei nosocomi di Roma: il San Camillo, l’Umberto I, il Sant’Andrea, il Gemelli, il San Giovanni e Tor Vergata. Fino a questo momento, come riportato da Il Tempo, il servizio di sicurezza era attivo esclusivamente dalle 8.00 alle 20.00. Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi tuttavia ha accolto la richiesta di estensione dei sindacati.

La misura è stata attuata con l’obiettivo di evitare le aggressioni a medici e infermieri. “Fin dal gennaio scorso abbiamo avviato importanti azioni per garantire maggiore sicurezza al personale sanitario. Sono stati riattivati o potenziati i posti di polizia presso i principali ospedali d’Italia. Il nostro impegno prosegue, come testimonia l’aumento degli agenti dedicati alle 6 strutture di Roma, dove ora sarà assicurata una presenza continuativa delle Forze di polizia. Rimane fondamentale continuare a sostenere e tutelare chi si prende cura della salute dei nostri cittadini”, ha affermato l’esponente dell’esecutivo.

Polizia h24 negli ospedali: la misura estesa del ministro Piantedosi

Il progetto che porta la polizia negli ospedali non ha coinvolto soltanto Roma. Anche a Latina verrà inaugurato nei prossimi giorni. Il presidente della Regione Francesco Rocca si è detto soddisfatto. “Ringrazio il ministro dell’Interno per aver accolto la richiesta del Lazio, garantendo i presidi. È la dimostrazione di come il dialogo tra Istituzioni rappresenti l’unica via per affrontare le criticità che da troppi anni affliggono il nostro territorio. Il dialogo con il Viminale e i prefetti andrà naturalmente avanti per garantire l’incolumità e la sicurezza degli operatori nei reparti di emergenza degli ospedali delle altre province”.

Il provvedimento non era più rimandabile. A confermarlo sono i dati dell’Osservatorio sulla sicurezza delle professioni sanitarie, che nel Lazio hanno evidenziato 5.789 eventi di violenza. Un dato in aumento del 39,2% rispetto allo scorso anno. Anche nel resto dell’Italia la tendenza viene confermata.











