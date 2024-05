Poliziotti aggrediti da 50 persone a Milano: “Vi ammazziamo pagliacci”/ Volevano evitare arresto di una donna

Intervengono per fermare una donna: poliziotti aggrediti

Giovedì 30 maggio 2024, in via Solari a Milano, si sono vissuti momenti di tensione: un 39enne colombiana, che è stata descritta come in stato di evidente alterazione psicofisica, ha danneggiato gli arredi di un locale, l’Harmony Lounge Cafè. Il titolare ha subito chiamato il 112, con gli agenti che sono accorsi subito sul luogo ma hanno trovato una situazione imprevista: sono stati infatti circondati da una cinquantina di persone, che li hanno minacciati cercando di evitare l’arresto della donna, come spiega Il Giorno.

Nonostante l’ostruzionismo, che ha portato anche al ferimento di un poliziotto, gli agenti sono riusciti ad arrestare la donna, grazie all’intervento di altre quattro volanti accorse sul posto. Insieme alla signora sono stati fermati anche il figlio ventenne con precedenti per resistenza e lesioni: ammanettati inoltre anche un diciannovenne e un ventiduenne, amici del ragazzo.

Polizia accerchiata da cinquanta persone: “Vi ammazziamo”

Dopo che la 39enne ha cominciato a dare in escandescenza, il titolare del locale ha chiamato il 112: è così intervenuto un equipaggio dell’ufficio prevenzione generale, che non è riuscito a placare la donna, che alla vista della volante si è agitata ancora di più: al suo fianco sono intervenuti il figlio e i due amici che hanno aggredito gli agenti urlando frasi come “Vi ammazziamo, pagliacci”.

Circa cinquanta persone si sono allora unite al gruppo e hanno intimato alla polizia di lasciare andare i ragazzi: così una residente ha chiamato la centrale operativa chiedendo che venissero inviate altre squadre, visto lo scaldarsi della situazione. Sul posto sono così arrivate altre quattro volanti, inviate dalla centrale del Fatebenefratelli: grazie all’aiuto dei colleghi, i poliziotti sono riusciti a completare l’operazione, ammanettando la donna di origine colombiana e i tre giovani, tutti con precedenti. Come spiega ancora Il Giorno, i quattro fermati abitano tutti nella stessa zona di Milano.

