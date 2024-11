Poliziotto aggredito a Milano, la fidanzata Giorgia: “7 ore di intervento”

Christian Di Martino, il vice-ispettore della Polizia di Stato che lo scorso 8 maggio è intervenuto a Lambrate per fermare un uomo che lanciava dei sassi ai passanti ed è stato accoltellato quasi a morte, oggi sta bene. La fidanzata del poliziotto aggredito, Giorgia, a “Mattino Cinque” racconta: “Ho ricevuto la chiamata della Questura di Milano che mi diceva che Christian era in ospedale, sottoposto a intervento chirurgico. I colleghi mi sono venuti subito a prendere a casa e portata in ospedale: i suoi colleghi mi sono stati vicini e mi hanno dato una mano in quel momento di choc”.

Al momento della telefonata che annunciava a Giorgia il ferimento del fidanzato, immediatamente la giovane ha capito che fosse qualcosa di grave: “All’inizio non si riusciva a capire bene cosa avesse Christian, poi dopo ore di paura abbiamo capito che la situazione era molto grave. Se l’è vista molto brutta ma dopo sette ore di intervento, ci hanno detto che era andato tutto bene e Christian si era salvato”.

Giorgia, compagna di Christian, poliziotto aggredito a Milano: “L’ansia c’è”

Giorgia, compagna di Christian, poliziotto aggredito a maggio a Lambrate, spiega a “Mattino Cinque”: “Sapevo che nel suo lavoro potevano esserci imprevisti e l’ansia c’era lo stesso quando era su strada e ovviamente speravo che tornasse a casa sano e salvo. Quella notte non è successo ma me lo sentivo, da quattro ore non mi rispondeva al telefono e sentivo che era successo qualcosa. Lui ogni tanto mi racconta qualcosa che succede al lavoro, per lui è una cosa normale ma per noi cittadini no”.

Oggi la vita di Christian e Giorgia è tornata normale: “Non è ancora tornato al lavoro anche se sta bene, si è ripreso. A breve tornerà a lavorare e non so se tornerà in strada o meno. Sicuramente l’ansia ci sarà”.