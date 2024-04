Poliziotto in prova Italia 1/ Trama e cast dell’esilarante film con Kevin Hart, oggi domenica 21 aprile 2024

Poliziotto in prova, Tim Story dirige questa esilarante commedia

Nel day time di domenica 21 aprile, su Italia 1 approda il film Poliziotto in prova. Il titolo cinematografico sarà trasmesso alle ore 14.30 ed è di genere commedia, risalente al 2014 e realizzato negli Stati Uniti. Il Film poliziotto in prova, dal titolo originale Ride along, nasce grazie a soggetto e sceneggiatura di Greg Coolidge, che ha diretto il film Impiegato del mese con Jessica Simpson e Dax Shepard. Poliziotto in prova è stato diretto da Tim Story, diventato famoso grazie a La bottega del barbiere, alla serie di supereroi de I Fantastici 4 e a La guerra dei sessi – Think Like a Man Too.

Eliminati e pagelle Amici 2024 quinto serale/ Sofia e Dustin al top, delude Martina

Il protagonista del film Poliziotto in prova è l’attore e rapper Ice Cube, che ha realizzato ben dieci album in studio e si è fatto notare anche per diversi film, tra i quali Anaconda, La bottega del barbiere e xXx 2: The Next Level. Ice Cube viene affiancato dall’attore Kevin Hart, attore comico apprezzato per Una spia e mezzo e Jumanji – Benvenuti nella giungla e candidato agli MTV Movie Awards nel 2015 grazie al titolo The Wedding Ringer – Un testimone in affitto. Il cast è completato da John Leguizamo, Bruce McGill, Laurence Fishburne (che ha dato il volto all’iconico Morpheus nella saga di Matrix) e Tika Sumpter.

El Dorado Rete 4/ Trama e cast del film con John Wayne e Robert Mitchum, oggi domenica 21 aprile 2024

La trama di Poliziotto in prova: un giovane deve convincere il fratello poliziotto della ragazza

Poliziotto in prova vede come protagonista Ben Barber, operatore che vigila sulla sicurezza di un liceo. È fidanzato con Angela e la sua vita riceve un’ulteriore svolta grazie a una lettera che gli comunica l’accettazione da parte dell’accademia di polizia. Lui vuole chiederle di sposarlo, ma gli serve il consenso dell’agente di polizia James, fratello di Angela. Nel frattempo, non vuole lasciare in secondo piano il sogno di diventare un grande poliziotto, anche se fino a questo momento si è cimentato solo in ambito virtuale. Tuttavia, James vuole mettere alla prova le qualità del cognato e lo coinvolge in diverse vicende piuttosto particolari. Fin da subito, ci si rende conto che Ben non è assolutamente pronto a risolvere determinati casi. Ad ogni modo, il ragazzo non ha alcuna intenzione di arrendersi e riesce a mettere in mostra tutte le proprie qualità, risolvendo una situazione intricata riguardante la caccia a un traffico d’armi, nella quale è impegnato il cognato. Alla fine, il giovanotto sposa Angela e corona tutti i suoi sogni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA