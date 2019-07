Poliziotto in prova/ Su Italia 1 il film con Ice Cube (oggi, 14 luglio 2019)

‘Poliziotto in prova’ sarà il film in onda in prima serata su Italia 1 alle ore 21.20 di domenica 14 luglio 2019. Una pellicola realizzata nel 2014 dal regista Tim Story, una pellicola con Ice Cube come protagonista nella parte di James Payton e un cast completato da Kevin Hart nel ruolo di Ben Barber, Bryan Callen nella parte di Miggs, Jacob Latimore nel ruolo di Ramon. John Leguizamo è Santiago, Jay Pharoah è Runflat, Tika Sumpter è Angela Payton, Laurence Fishburne ha il ruolo di Omar, Dragos Bucur è Marko e Bruce McGill ha la parte di Lt. Brooks.

Poliziotto in prova, la trama del film

‘Poliziotto in prova‘ racconta la storia di Ben Barber, un ragazzo che lavora nel servizio di sicurezza di un liceo e che sogna di diventare un poliziotto. Il momento della grande occasione attesa da Ben sembra arrivare quando viene accettato in accademia di polizia. Diventare poliziotto potrebbe permettere a Ben di sposare finalmente la sua fidanzata Angela, progetto per il quale ha sempre trovato forti resistenze da parte del fratello di lei e suo futuro cognato, James Payton. Payton è un agente di polizia temutissimo dai criminali del posto e non vede Ben all’altezza del ruolo di agente, che lui svolge in maniera spericolata. E quando Ben inizia il suo cammino in accademia, James lo mette appositamente in situazioni assurde per testarlo nei momenti di difficoltà, costringendolo però ad affrontarlo situazioni paradossali e al limite del comico. Ben si ritroverà presto a fare i conti con la sua inesperienza come poliziotto ma alla fine riuscirà a sgominare il traffico di droga messo in piedi da un pericoloso criminale, Omar. Un’azione eccezionale che convincerà James del valore di Ben come poliziotto, e soprattutto lo persuaderà a fargli sposare la sua amata Angela.

© RIPRODUZIONE RISERVATA