Pomeriggio 5, mani addosso all’inviata Giorgia Scaccia/ “Lei non mi deve toccare!”

Incidente in diretta a Pomeriggio 5. Giorgia Scaccia, inviata del programma, è stata disturbata da un uomo mentre era in diretta da Trevignano Romano per parlare dei presunti avvistamenti della Madonna da parte della veggente Gisella. Infastidita da una persona che ha fatto incursione durante il collegamento, la giornalista ha risposto in maniera piccata: “Lei non mi deve toccare, non mi deve mettere le mani addosso, io sto lavorando”.

Alessandro Cecchi Paone, in collegamento. Dallo studio, la stessa Barbara D’Urso ha difeso la sua inviata: “Per favore. Regia, non censurate niente. Per cortesia, con educazione”. Mentre l’inviata continuava ad agitarsi cercando di allontanare l’uomo, la conduttrice incredula assisteva alla scena così come, in collegamento.

L’inviata: “Mi ha messo le mani addosso”

L’inviata di Pomeriggio 5, Giorgia Scaccia, ha poi spiegato la situazione a Barbara d’Urso e a tutti i telespettatori: “Tutto bene ma io non ammetto assolutamente che qualcuno mi metta le mani addosso. Chiamo i carabinieri. È una persona che passa ogni pomeriggio e a cui noi delicatamente ed educatamente spieghiamo che stiamo lavorando e poi si verifica questo”. L’uomo sarebbe “un cittadino di Trevignano” e sosterrebbe che le ricostruzioni fatte riguardo la presunta “veggente” Gisella Cardia sarebbero false.

“Continuava a ripetere parole che io non dirò. Dice che noi stiamo dicendo tutte cavolate. Mi ha spinto ripetutamente, cosa che mi ha dato molto fastidio”, ha chiarito ancora una volta Scaccia. In studio, Barbara d’Urso ha commentato: “Magari qualcuno che ci sta seguendo in diretta arriverà a difenderti. Perché non lo tolleri tu, figurati noi. Non si mettono le mani addosso a un essere umano, neanche per scherzo“.

