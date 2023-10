Pomeriggio 5: Myrta Merlino battuta da Barbara D’Urso/ L’analisi degli ascolti TV infiamma la polemica

Barbara D’Urso batte Myrta Merlino, in TV: le due edizioni di Pomeriggio 5, al confronto

S’infiamma la polemica in corso nel web, sulla scia della clamorosa sconfitta che Myrta Merlino subisce dalla predecessora Barbara D’Urso, al titolo di conduttrice di Pomeriggio 5. O almeno questo si profila in un’analisi scritta a prima firma su Il sussidiario.net, un parallelo che confronta i dati di ascolti TV della versione odierna e quelli della versione dursiana di Pomeriggio 5.

Lo scorso settembre 2023 aveva inizio la nuova stagione di Pomeriggio 5, in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, nel segno della svolta anti-trash voluta ai vertici dell’azienda di diffusione, Mediaset, facente capo all’Ad figlio del compianto capo fondatore della stessa Silvio Berlusconi , Piersilvio Berlusconi.

Dopo 15 di conduzione della trasmissione “figlia”, Pomeriggio 5 , Barbara D’Urso viene sostituita dalla new entry in casa Mediaset, Myrta Merlino. La new entry, sin dall’inizio nella nuova stagione di Pomeriggio 5, si presenta come caposcuola di un info-intrattenimento in lotta contro le “brutture” che i telespettatori più critici stigmatizzano della TV, in via di prevenzione del trash e le fake news. Ma, intanto, l’occhio pubblico attivo nel web, in particolare via social, già contesta l’assenza di Barbara D’Urso dai palinsesti Mediaset TV e streaming.

L’analisi di Il sussidiario.net, sulla scia della polemica web

A margine delle prime puntata della nuova Pomeriggio 5, accade in un sentiment generale di nostalgia provata per l’info-entertainment della vulcanica “Carmelita”. La verve vulcanica unita al parterre sempre fitto di ospiti vip all’occhio pubblico fruitore di gossip rosa anche spudoratamente trash, rendono la versione dursiana di Pomeriggio 5 a dir poco indimenticabile, per i nostalgici telespettatori utenti nel web.

Un sentiment, quello alla base della polemica web in corso nella grande richiesta per un ritorno di Barbara alla conduzione di Pomeriggio 5, che infiamma le contestazioni generali che chiedono la liquidazione di Myrta Merlino. E a compromettere la posizione della new entry in casa Mediaset ci pensa la manifesta superiorità della versione di Pomeriggio 5 condotta da Barbara D’Urso contro quella attualmente timonata da Myrta Merlino. Una curiosità che si rileva secondo i dati di ascolti TV registrati nella stessa data del 5 ottobre- nella distanza di un anno- tra la prima e la seconda.

Il 5 ottobre 2022, sotto la conduzione di Barbara D’Urso Pomeriggio 5 superava in termini di ascolti TV l’edizione corrente del talk-show di casa Mediaset, registrando 1.539.000 spettatori con il 18.1% di share. L’edizione attuale di Pomeriggio 5, il 5 ottobre 2023, segna un considerevole calo di ascolti per la trasmissione pomeridiana, registrando in media 1.044.000 spettatori, non superando mai il più alto valore percentuale di share del 14.7%.

