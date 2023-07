POMPE DI CALORE BOSCH/ Compress 2000 AWF, la monoblocco sostenibile e silenziosa

Tra le pompe di calore Bosch Compress 2000 AWF è particolarmente adatta a soluzioni abitative anche di piccole dimensioni garantendo sostenibilità ed efficienza.

L’energia dell’aria per il clima della propria casa, questa è la base della tecnologia delle pompe di calore. Bosch propone un’ampia gamma di soluzioni per ogni esigenza installativa a cui si aggiunge la nuova pompa di calore monoblocco Compress 2000 AWF, una soluzione semplice e compatta per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua sanitaria con la sola unità esterna. Particolarmente adatta per le nuove costruzioni, ma anche per la ristrutturazione di appartamenti di piccole dimensioni e di villette mono e bifamiliari. Compress 2000 AWF è versatile grazie alle tre varianti disponibili per un totale di 14 taglie, da 4-16 kW (monofase) e da 12-30 kW (trifase). La sua caratteristica principale è la compattezza grazie alla sola unità esterna che consente di risparmiare spazio all’interno della casa, garantendo una grande praticità di installazione e di movimentazione. Inoltre, risulta particolarmente silenziosa grazie ai tre livelli di funzionamento (Standard, Silent e Supersilent) impostabili direttamente tramite l’interfaccia utente.

Pompe di calore Bosch, Compress 2000 AWF: efficienti e pratiche

Compress 2000 AWF garantisce ottimi livelli di efficienza energetica fino alla classe A+++, con un valore di Scop fino a 5,32 (A7/W35) e, grazie all’impiego del gas refrigerante R32, il sistema è ancora più sostenibile riducendo ulteriormente l’impatto ambientale.

La gestione di questa pompa di calore risulta confortevole grazie all’interfaccia utente di serie remotizzabile all’interno della casa che permette anche di gestire un sistema ibrido, sistemi in cascata fino a sei unità e regolare la produzione di acqua calda sanitaria. Compress 2000 AWF, infatti, si abbina perfettamente a ogni caldaia, realizzando un sistema ibrido che sia in grado di fornire riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria anche in abbinamento alla gamma di bollitori Bosch.

