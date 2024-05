Pompei – Le nuove scoperte, Rai Uno/ Anticipazioni: Alberto Angela e le meraviglie del Parco Archeologico

Per gli amanti della cultura, della storia antica e delle immense curiosità che il mondo è in grado di raccontare, imperdibile è l’appuntamento di questa sera con Pompei – Le nuove scoperte. Uno speciale prodotto da Rai Cultura e in onda questa sera su Rai Uno in prima serata con Alberto Angela alla conduzione per il racconto delle ultime meraviglie trovate presso lo scavo del Parco Archeologico di Pompei.

Al fianco di Alberto Angela per il racconto de Pompei – Le nuove scoperte ci sarà anche Gabriel Zuchtriegel, attuale direttore degli archeologi e tecnici del Parco Archeologico di Pompei. L’appuntamento di questa sera – lunedì 27 maggio, in prima serata su Rai Uno – sarà dunque dedicate ad alcune delle bellezze più recenti rinvenute proprio nel sito archeologico: un viaggio nella città antica sepolta dall’ira del Vesuvio nel 79 d.C. che sarà dedicato alle visioni più iconiche dell’area pompeiana.

Alberto Angela, un viaggio suggestivo tra le meraviglie pompeiane: questa sera lo speciale Pompei – Le nuove scoperte

Il percorso narrativo di Alberto Angela nello speciale Pompei – Le nuove scoperte passerà in rassegna sculture, affreschi, e tracce nascoste di quella che era la vita nella città di Pompei prima che la furia del Vesuvio. Uno scenario suggestivo sarà certamente quello del teatro Odeion, il più piccolo dei due presenti nell’area archeologica. Osservando le anticipazioni ufficiali dell’Ufficio Stampa Rai, sono innumerevoli le bellezze del passato che questa sera i telespettatori potranno osservare per la prima volta da un punto di vista nuovo e unico.

Alberto Angela condurrà i telespettatori verso la Casa di Leda, passando per la Casa del Larario e le suggestive forme di calchi e strutture sorte prima e dopo l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Il viaggio meraviglioso proposto dallo speciale Pompei – Le nuove scoperte avrà dunque come meta finale due luoghi iconici del Parco Archeologico di Pompei: la Casa degli amorini dorati e la Casa dei Vettii.











