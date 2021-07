Pompiere salvato da cittadini/ Video Alluvione Germania: travolto dall’acqua, poi…

Un pompiere è stato salvato dai cittadini in occasione della tragica alluvione in Germania, che nelle ultime ore ha messo letteralmente a soqquadro il Paese tedesco. La testimonianza video incredibile dell’accaduto è stata pubblicata direttamente in rete e si tratta davvero di immagini spaventose e stupende al tempo stesso: spaventose in quanto restituiscono al meglio il dramma vissuto nelle scorse ore nell’Europa Centrale, stupende perché coronate da un lieto fine reso possibile soltanto dall’unione di intenti di alcuni coraggiosi abitanti, i quali, nonostante la forza delle acque li esponesse a un potenziale rischio, hanno deciso di fare squadra e di mettersi a disposizione gli uni degli altri per trarre in salvo il malcapitato vigile del fuoco, travolto dall’ondata mentre cercava di svolgere al meglio il proprio operato.

Il filmato mostra agli spettatori unicamente la parte finale della vicenda, ossia quella in cui si vede il pompiere totalmente in balìa della corrente e senza possibilità di salvezza, quando, venendo trasportato dal fluido in prossimità di alcune case dove si trovano ad assistere alla scena alcune persone, con un colpo di reni tenta disperatamente di andare controcorrente e di individuare un appiglio che possa consentirgli di uscire dall’incubo fluido nel quale si è trovato letteralmente immerso.

POMPIERE SALVATO DAI CITTADINI DI ALTENA: UN SUO COLLEGA NON CE L’HA FATTA

Il video in cui si vede il pompiere salvato dai cittadini durante l’alluvione in Germania è stato registrato nella località di Altena, dove purtroppo un collega dell’uomo è stato meno fortunato di lui e ha perso la vita in occasione delle operazioni di soccorso alla popolazione. Le inondazioni in landa tedesca hanno provocato numerosi morti e centinaia di persone disperse.

In questo caso, invece, il vigile del fuoco è stato trascinato “a riva” dal cordone umano formato da alcuni abitanti di Altena, che si sono messi in gioco per salvare la vita dell’uomo. Una storia emozionante e incredibile al tempo stesso e, per fortuna, a lieto fine. È anche da tragedie sventate come questa che l’umanità può e deve ripartire.

