Pongo il cane milionario/ Video, su Italia 1 il film con Patricia Conde (6 maggio)

Pongo il cane milionario va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola realizzata in Spagna nel 2014 dalla casa cinematografica Atresmedia Cine in collaborazione con altri soggetti del settore mentre la distribuzione ai botteghini è stata curata in Italia dalla Eagle Pictures. Il montaggio è stato realizzato da Juanio Sanchez, le musiche della colonna sonora sono state composte da Lucio Godoy, i costumi di scena portano la firma di Noemi Lopez mentre nel cast sono presenti tra gli altri Ivan Massaque, Patricia Conde, Armando del Rio, Alex O’Dogherty e Secun de la Rosa.

Pongo il cane milionario, la trama del film

Pongo il cane milionario è un incredibile cane che è riuscito a vincere una incredibile fortuna alla lotteria il che ha permesso di diventare un milionario. I suoi soldi vengono amministrati ad un uomo di nome Alberto il quale oltre a prendersi cura di tutti i suoi interessi cerca quotidianamente nel far capire al cane come non sia possibile andare avanti con una vita fatta di tantissimi lussi e di sperpero di denaro. Il cane infatti non si fa mancare nessun genere di comfort e soprattutto si dimostra molto attento a diverse tipologie di situazioni che gli permettono di essere felice almeno apparentemente. L’incredibile storia di Pongo arriva all’attenzione di un ricco e pericoloso milionario che vuole sfruttare la vicenda per un proprio tornaconto personale ed in particolar modo vuole trasformare il cane in una vera e propria star di livello internazionale in maniera tale che lui le possa sfruttare i benefici e gli introiti.

Il miliardario nonostante possa contare sul supporto di una donna di grande esperienza e fascino non riesce a convincere il cane ad avere una vita da star e questo susciterà in lui grande rivalsa e la consapevolezza di non poter rinunciare a questo genere di opportunità. In pratica il miliardario decide di utilizzare la forza per convincere il cane ed in particolare modo grazie a due scagnozzi mette in essere un tentativo di sequestro. Durante questa esperienza per certi versi drammatica il cane avrà l’opportunità non solo di capire quali siano le persone importanti della sua vita ma anche e soprattutto che la felicità sia cosa ben diversa rispetto alla ricchezza economica. Riuscirà a superare questo è pericolosa vicenda anche grazie all’aiuto delle persone che mi sono sempre state vicine.

