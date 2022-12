Ponti 2023, calendario: anno record, le date/ Con 4 giorni di ferie 32 di vacanze

Il 2023 sarà un grande anno per le festività: ci saranno ben 32 giorni di vacanza, con soli 4 giorni di ferie. Per chi vive a Milano, però, grazie a Sant’Ambrogio i giorni di vacanze diventano 33. Scopriamo il nuovo calendario. L’anno non inizia bene per quanto riguarda i ponti, perché il 1° gennaio è una domenica, ma comunque non mancano le occasioni nei dodici mesi per approfittare di weekend lunghi, prendendo poche giornate di ferie. Chiaramente ciò vale per quei lavoratori che non sono occupati nei turni dei giorni festivi. Dunque, venerdì 6 è Epifenia ed è festivo, si può aggiungere al sabato e alla domenica successivi: quindi, tre giorni di vacanza senza necessità di prendere ferie.

Passiamo ad aprile, con martedì 25 che è Festa della Liberazione. Si può far ponte con il 24, ma a questo punto allungare anche con sabato 22 e domenica 23, in modo tale da fare 4 giorni di vacanza prendendone solo uno di ferie. Il 1° maggio cade di lunedì, quindi si può approfittare della Festa del Lavoro per tre giorni di vacanza con sabato 29 e domenica 30, senza prendere alcun giorno di ferie.

PONTI 2023, CALENDARIO FESTIVITÀ NUOVO ANNO

Siamo arrivati a giugno scorrendo il calendario dei Ponti 2023. Venerdì 2 giugno c’è la Festa della Repubblica, dunque considerando sabato 3 e domenica 4, avete tre giorni di vacanza senza prendere ferie. Si arriva ad agosto, anzi a Ferragosto, con il 15 che cade di martedì. Chi non è già in vacanza, può prendere come giorno di ferie lunedì 14 e aggiungendo sabato 12 e domenica 13 ha quattro giorni di vacanza con un solo di ferie. Dall’estate ci avviciniamo all’inverno. Mercoledì 1 è Ognissanti. In questo caso, le possibilità sono due: fare ponte lunedì 30 e martedì 31 ottobre, chiedendo due giorni di ferie, da aggiungere a sabato 28 e domenica 29. L’alternativa è fare due giorni di ferie giovedì 2 e venerdì 3, da aggiungere a sabato 4 e domenica 5. Ma in entrambi i casi con due giorni di ferie si fanno cinque giorni di vacanza.

Arriviamo ai Ponti 2023 che riguardano dicembre. Immacolata è venerdì 8, quindi basta aggiungere sabato 9 e domenica 10 per avere tre giorni di vacanza, che diventano quattro visto che il 7 dicembre è Sant’Ambrogio, patrono della città. Niente giorni di ferie. Arriviamo a Natale e Santo Stefano, che cadono di lunedì e martedì. Si possono sommare a sabato 23 e domenica 24, avendo quattro giorni di vacanza senza giorni di ferie. E chiudiamo il calendario dei Ponti 2023 con sabato 30 e domenica 31, che se si aggiungono a lunedì 1° gennaio 2024 offrono tre giorni di vacanza senza giorni di ferie.











