Ponti e vacanze, calendario scolastico 2019-2020/ Le date: da Ognissanti al 2 giugno

Ponti e vacanze a scuola: parole “magiche” per gli studenti italiani, attenti al calendario scolastico per scoprire quando potranno prendersi una pausa da lezioni, compiti in classe e interrogazioni. Quest’anno non ci sono stacchi importanti come quelli dell’anno scorso, e in particolare quello tra Pasqua e il primo maggio. In compenso ci saranno tanti piccoli ponti. E quello di Ognissanti è il primo di una serie di mini-ponti previsti per l’anno scolastico 2019-2020. Il primo break cade di venerdì, quindi ci sono tre giorni di “stop”, dal primo al 3 novembre. Poi bisognerà aspettare l’Immacolata e Sant’Ambrogio. Quest’anno l’8 dicembre cade di domenica, quindi svanisce la possibilità di godere di un bel ponte pre-natalizio. Ma andrà meglio agli studenti milanesi, in particolare a quelli che alle superiori vanno anche di sabato a scuola. Per loro infatti il 7 dicembre le scuole resteranno chiuse.

PONTI E VACANZE, CALENDARIO SCOLASTICO 2019-2020: TUTTE LE DATE

E poi arriva Natale. Le vacanze per gli studenti cominceranno proprio come gli altri anni, il 23 dicembre, e termineranno il 6 gennaio. Ma se teniamo conto del fatto che quest’anno il 23 cade di lunedì, quest’anno si starà più a lungo lontano da scuola per le festività natalizie, perché l’ultimo giorno di scuola per gli studenti che fanno cinque giorni sarà quindi venerdì 20 dicembre e per gli altri sabato 21. Il calendario scolastico ci propone poi la settimana di Pasqua, con i suoi canonici sei giorni. Dal giovedì santo al martedì successivo compreso: Pasqua è il 12 aprile, quindi festa dal 9 al 14. Ma niente ponte per il 25 aprile, visto che cade di sabato. Mini ponte invece per il Primo Maggio perché è di venerdì. Concludiamo con la Festa della Repubblica, che offre un bel ponte. Ma ul 2 giugno cade di martedì, a tempo quasi scaduto e quindi è uno stacco un po’ inutile per le scuole che decideranno di restare chiuse il lunedì. L’anno scolastico infatti terminerà tra il 6 e il 10 giugno. Gli ultimi sono i valdostani (12) e gli altoatesini (16).

