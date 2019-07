Ponza, maltempo blocca i traghetti/ Sospesi collegamenti con Isole anche a Ventotene

Sono diversi i disagi prodotti dal maltempo in Centro Italia anche presso le isole di Ponza e Ventotene: dopo i disastri compiuti in queste ultime ore presso Toscana, Lazio e Alto Adige, sono i collegamenti con le Isole Pontine ad esser stati interrotti per il timore di mareggiate, trombe d’acqua e vento forte nell’attraversare dei traghetti da e per l’isola di Ponza. Come riporta Latina Quotidiano, tutti i collegamenti con le isole dell’arcipelago pontino sono stati sospesi o comunque fortemente ridotti per le avverse condizioni meteo di tutto questo weekend. Nello specifico, è stata cancellata del tutto la corsa delle 6.45 da Ponza per Formia, mentre l’unità veloce delle 18.15 non farà scalo a Ponza. Sospese anche le navi Terracina-Ponza della mattinata: tutti i turisti che avevano deciso di rientrare a Terracina e a Formia, il traghetto delle ore 17 tanto da Ponza quanto da Ventotene è stato bloccato per le difficili condizioni di navigazione imposte dal maltempo.

MALTEMPO ANCHE A PONZA: SOSPESI COLLEGAMENTI CON LE ISOLE

Come spiegano i quotidiani locali, per tutto il pomeriggio e l’inizio della sera diversi vacanzieri e utenti sono rimasti fermi in coda sul molo nell’attesa che si fosse trovata una soluzione per far ripartire i traghetti da e per Ponza: il problema è poi rientrato in parte poche ore fa per la decisione di un comandante che ha deciso di fare due corse per Formia invece una sola convenzionata. Dopo quanto visto al nord e soprattutto al Centro, il maltempo nelle prossime ore si sposterà verso il Sud Italia con temporali e nubifragi che potrebbero abbattersi con relative burrasche su Sicilia e Calabria: le previsioni meteo per la giornata di domani vede al Sud isolati temporali su Gargano, Murge, Salento e Appennino, localmente su coste tirreniche del Cilento fino a Calabria e Messinese.

