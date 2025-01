Pooh: Noi Amici X Sempre, anticipazioni del concerto evento

Prima del ritorno di Maria De Filippi e di C’è posta per te, canale 5 dedica la prima serata di oggi, sabato 5 gennaio 2025, alla grande musica italiana trasmettendo l’evento Pooh – Noi Amici X sempre, il concerto della storica band della musica italiana che, dopo aver cantato ovunque, per la prima volta si esibisce nella bellissima cornice di Piazza San Marco a Venezia.

Il concerto celebra la storia, ma soprattutto l’amicizia di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli che, in memoria anche di Stefano D’Orazio, guideranno il pubblico in un viaggio indimenticabile e super emozionante arricchito non solo dalle canzoni, ma anche dai ricordi e gli aneddoti di 60 anni di storia musicale e personale.

Gli ospiti di Pooh: Noi Amici X Sempre

I protagonisti del concerto Pooh: Noi Amici X sempre saranno le canzoni di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ma anche alcuni amici che, per l’occasione, saliranno sul suggestivo palco di Piazza San Marco a Venezia come Patty Pravo, Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto de Il Volo.

Sul palco, inoltre, a condurre la serata, ci sarà Michelle Hunziker che, con la sua energia e simpatia, coinvolgerà il pubblico regalando al pubblico un’atmosfera davvero festosa. Sul palco, inoltre, ci saranno anche i ballerini Elena D’Amario e Alessandro Cavallo.

La scaletta dei Pooh: Noi Amici X Sempre

Il concerto del concerto dei Pooh “Noi Amici X sempre” è stato registrato nell’estate 2024 e, probabilmente, la scaletta dello show di questa sera rispecchierà quella del tour 2024 della storica band della musica italiana. Ecco la presunta scaletta:

Amici per sempre

Canterò per te

Rotolando respirando

Stai con me

Noi due nel mondo e nell’anima

Giorni infiniti

Dove comincia il sole

L’aquila e il falco

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

Per te qualcosa ancora

Infiniti noi

Se c’è un posto nel tuo cuore

Io e te per altri giorni

Vieni fuori

In silenzio

Quando una lei va via

Nascerò con te

Storie di tutti i giorni

L’ultima notte di caccia

Viva

Parsifal

Tu dov’eri

Notte a sorpresa

Cercando di te

E Vorrei

Ci penserò domani

Pronto, buongiorno è la sveglia

Pierre

50 primavere

Uomini soli

Io sono vivo

Non siamo in pericolo

Dammi solo un minuto

Tanta voglia di lei

Pensiero

Piccola Katy

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica

Come vedere in diretta streaming Pooh: Noi Amici X Sempre

Il concerto dei Pooh “Noi Amici X Sempre” può essere visto in diretta televisiva, su canale 5, a partire dalle 21.30 e in diretta streaming su Mediaset Infiniy tramite app o sito sia contemporaneamente alla diretta televisiva che in un momento successivo.