Pooh – Un attimo ancora/ Diretta e ospiti: Mariasole Pollio voce narrante

Pooh – Un attimo ancora: anticipazioni del docufilm sulla band italiana

Mercoledì 15 febbraio, alle 21.25, subito dopo l’appuntamento quotidiano con “I soliti ignoti”, Raiuno dedica una serata speciale ai Pooh trasmettendo il docufilm dal titolo “Pooh – Un attimo ancora” dedicato alla storia straordinaria della band simbolo della musica italiana. Un racconto diviso in sei capitoli raccontati dagli stessi componenti della band ovvero Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Cazian con un ricordo particolare di Stefano D’Orazio. I tre artisti regalano ai fan una storia straordinaria fatta di canzoni, aneddoti e racconti inediti.

Protagonisti indiscussi della scena musicale italiana da cinquant’anni, con le loro canzoni, hanno fatto da colonna sonora alla vita di centinaia di migliaia di persone unendo varie generazioni, da quella cresciuta con le loro canzoni a quelle successive nate avendo come colonna sonora proprio le canzoni dei Pooh.

Pooh – Un attimo ancora: protagonista Mariasole Pollio

Red Canzian, Roby Facchinetti e Dodi Battaglia raccontano in “Pooh – Un attimo ancora”, non solo il segreto del loro successo musicale, ma anche aneddoti inediti degli anni vissuti come una famiglia. Legati da un rapporto umano e professionale, hanno condiviso tutto riuscendo ad instaurare un rapporto unico che ha portato anche le rispettive famiglie ad amarsi. Canzone dopo canzone, nota dopo nota, i Pooh si mettono a nudo davanti al proprio pubblico.

La voce narrante dello speciale docu – film dedicato alla band è Mariasole Pollio che, simbolicamente, “racconta i Pooh attraverso gli occhi di una giovane donna per trasmetterla anche alle generazioni più recenti. È così che la musica cambierà anche la sua vita”. Nel ruolo di Greta una giovane ventenne e aspirante regista, Mariasole Pollio racconta, “attraverso il punto di vista della IGeneration, la storia della band, suddivisa in sei tappe fondamentali, ognuna scandita da un brano di successo”.

Le parole dei Pooh

Ripercorrere la propria storia attraverso immagini, parole e canzoni ha regalato grandi emozioni a Roby Facchinetti, Red Canzian e Dodi Battaglia che, durante la conferenza stampa di presentazione, hanno dichiarato: “È bellissima l’idea di coinvolgere i fans nel progetto, far raccontare da loro quale canzone gli ha cambiato la vita. Perché la musica ha questo potere enorme e fa anche dei piccoli miracoli. Eravamo solo quattro ragazzi che volevano fare musica, alla fine abbiamo raccontato ben tre generazioni”.

Il docu-film sulla storia dei Pooh sarà trasmesso in diretta televisiva su Raiuno subito dopo la puntata quotidiana de I soliti ignoti e, in diretta streaming, su Raiplay.

