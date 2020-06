Popi Bonnici alla regia di Juventus Milan/ “Un’emozione ma non sarà facile perché…”

Pubblicità

Ci siamo: dopo tre mesi di digiuno dal grande calcio ecco che si riaccenderanno i riflettori sullo sport più amato dagli italiani. Questa sera infatti alle ore 21.00 assisteremo alla semifinale della Coppa Italia tra Juventus e Milan, primo match della stagione dopo la pandemia da coronavirus e siamo davvero impazienti di tornare, sia pure comodamente seduti dai nostri divani in campo all’Allianz Stadium. Ed ad accompagnarci in questo evento così atteso non mancherà un vero professionista come Popi Bonnici a cui è stata affidata la regia della partita di Torino, per Rai 1. Il regista, tra i più famosi nel mondo dello sport, come rivelato da egli stesso tramite i suoi profili social, dunque questa sera guiderà la parte tecnica di Juventus Milan: ci affideremo a lui dunque per seguire secondo dopo secondo ogni azione e gol della spettacolare semifinale, che segna il grande ritorno del calcio italiano, dopo un lunghissimo digiuno dovuto all’emergenza sanitaria.

STASERA JUVENTUS MILAN: POPI BONNICI IN REGIA

E noi appassionati davvero siamo impazienti di dare la parola al campo per la sfida tra Juventus e Milan di questa sera, pure Popi Bonnici, a cui è affidata la regia della semifinale della Coppa Italia di Torino appare impaziente e commosso di tornare in campo. Lo stesso storico regista dello sport infatti ha confessato tramite i suoi social tutte le sue emozioni in vista del big match e del ritorno del calcio: “Oggi riparte il #Calcio con la Semifinale di #CoppaItalia #Juventus #Milan sulla #RAI. Per me è un’emozione e non sarà di certo una #Regia facile, perché mancherà una parte importante di questo racconto. Voi, i #Tifosi che accompagnano con passione la propria squadra sugli spalti”. Ovvio il riferimento dunque al fatto che la partita, come le altre della ripresa della stagione calcistica, si dovranno svolgere a porte chiuse, anche se da tempo si vocifera di una possibile riapertura degli stadi ai fan, sia pure in misura estremante limitata. Con il favore dei numeri legati alla pandemia, il rientro dei tifosi degli stadi potrebbe non essere così lontano, ma certo al momento è ancora troppo presto per poter operare concretamente in questa direzione.

