Diretta Juventus Milan/ Streaming video Rai: si riparte con la Coppa Italia!

Juventus Milan, diretta dal’arbitro Orsato, si gioca alle ore 21.00 di stasera, venerdì 12 giugno: la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2019-2020 sarà un evento a suo modo storico, perché segnerà il ritorno all’attività del calcio italiano dopo una pausa di ben tre mesi dovuta all’emergenza Coronavirus. Possiamo davvero dire che nel frattempo è cambiato il mondo, ora si prova a tornare alla normalità anche grazie al calcio: Figc e Lega hanno deciso che la ripartenza cominciasse dalla Coppa Italia e così eccoci pronti a vivere una super-classica come Juventus Milan. Sono passati quattro mesi dalla partita d’andata e allora sarà bene rinfrescare la memoria: bianconeri e rossoneri si giocano l’accesso alla finale ripartendo dal pareggio per 1-1 che era maturato a San Siro.

Verso la diretta di Juventus Milan le incognite sono inevitabilmente numerose: Maurizio Sarri e Stefano Pioli sono i primi a chiedersi come risponderanno i loro ragazzi dopo uno stop così lungo e sofferto, la Juventus ha un piccolo vantaggio grazie al pareggio con gol in trasferta, ma davvero nulla è deciso. Ricordiamo infine una piccola innovazione nel regolamento: in caso di altro pareggio 1-1, si andrà direttamente ai rigori evitando i supplementari, ritenuti troppo pesanti in questa situazione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Milan, come per tutte le partite di Coppa Italia, sarà trasmessa dalla televisione di stato in chiaro: l’appuntamento con la semifinale di ritorno è previsto su Rai Uno (disponibile anche in alta definizione) e come sempre potrete assistere alle immagini anche attraverso il sito www.raiplay.it oppure l’applicazione di Rai Play, che fornisce il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, a tutti coloro che potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

Pur con tutte le inevitabili incognite legate a tre mesi di sosta forzate, proviamo a disegnare ora le probabili formazioni di Juventus Milan. Maurizio Sarri dovrebbe schierare i padroni di casa bianconeri secondo il modulo 4-3-3, con Buffon portiere titolare di Coppa; davanti a lui Cuadrado terzino destro di spinta, i veterani Bonucci e Chiellini difensori centrali, Alex Sandro a sinistra; Khedira, Bentancur e Matuidi sono i tre favoriti a centrocampo, mentre Douglas Costa dovrebbe affiancare Cristiano Ronaldo e Dybala nel tridente. La risposta del Milan di Stefano Pioli potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 4-2-3-1: Gigio Donnarumma in porta; Conti, Romagnoli, Kjaer e Calabria a formare la retroguardia a quattro; coppia in mediana composta da Kessie e Bennacer mentre sulla trequarti agiranno Calhanoglu, Paquetà e Bonaventura in appoggio alla prima punta Rebic.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico sulla diretta di Juventus Milan, dicendoci che la squadra bianconera parte favorita: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,57 volte quanto messo sul piatto, mentre con il segno 2 per il successo esterno dei rossoneri il valore della vostra vincita salirebbe a 5,75 volte la puntata. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, darebbe invece un guadagno pari a 4,25 volte la vostra giocata.



