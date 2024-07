Portale NoiPA chiuso per manutenzione/ Cosa succede: “Accesso bloccato dal 5 all’8 luglio 2024”

È iniziato il mese di luglio e mentre centinaia di docenti e dipendenti pubblici di vario tipo prendono – letteralmente, tanto che nei giorni scorsi ci sono stati parecchi rallentamenti e problemi – d’assalto il Portale NoiPA arriva una vera e propria ‘doccia fredda’: proprio oggi – infatti – sul sito è stato pubblicato un annuncio che informa tutti gli utenti di una imminente manutenzione. Il risultato (purtroppo) è abbastanza ovvio: per diversi giorni – proprio nel momento ‘clou’ del mese per gli stipendi della Pubblica amministrazione – il Portale NoiPA sarà del tutto irraggiungibile; mentre la buona notizia è che chiusa la manutenzione tutto dovrebbe tornare a funzionare regolarmente, risolvendo anche i problemi di accesso di centinaia di utenti dopo le modifiche dello scorso mese.

Partendo dall’annuncio pubblicato sul sito, gli utenti (verrebbe da dire: in attesa del loro stipendio mensile) vengono informati che “a partire dalle ore 18:00 di venerdì 5 luglio, fino alle ore 08:00 di lunedì 8 luglio, è prevista la chiusura temporanea del Portale NoiPA”. La ragione – come vi anticipavamo – è legata a degli “interventi di aggiornamento del sistema“; mentre anche l’omologo NoiPA-Plus sarà colpita dagli stessi disagi e – sempre in una nota pubblicata oggi – precisa che “l’applicazione [è] terza, indipendente dal MEF e da ogni Amministrazione Pubblica e che non è responsabile di queste continue interruzioni e modifiche dei servizi”.

Cosa succede al Portale NoiPA: in pochi mesi quattro interruzioni dei servizi per manutenzione

Insomma: per dirla in un altro modo, i disagi sul Portale NoiPA non si arrestano e anche l’inizio del mese di luglio porterà non poche polemiche (già presenti nella sezione commenti del sito) tra docenti, dipendenti del comparto Sicurezza, della Difesa, ma anche della Ricerca e delle cosiddette Funzioni centrali: centinaia di migliaia di lavoratori costretti a fare i conti con disservizi su disservizi che non gli permettono di visualizzare lo stipendio. Quella di luglio – vale la pena ricordarla – è solamente l’ultimo di una serie di disagi che nell’arco dei primi mesi del 2024 hanno già causato ben 4 interruzioni del Portale NoiPA: l’ultima è (appunto) quella di luglio, ma non sono mancati disagi simili anche a giugno e in due differenti occasioni a marzo.

Non sappiamo a cosa sia dovuta questa nuova interruzione; ma possiamo ipotizzare che sia legata ancora una volta alle modifiche del sistema di accesso dopo che il mese scorso (qui trovate tutti i dettagli, nel caso ve li foste persi) ha portato all’implementazione tanto attesa del login con SPID, CIE e CNS, dicendo definitivamente addio allo scomodo sistema con gli OTP via sms che rendeva macchinoso e inutilmente lento il Portale NoiPA.











