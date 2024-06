NoiPA, stipendio giugno 2024 visibile online/ Info cedolino e data accredito della mensilità

Nell’area riservata di NoiPA, la piattaforma realizzata per la gestione del personale della Pubblica amministrazione, è visibile l’importo dello stipendio del mese di giugno per i docenti e il Personale ATA che hanno contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 2024. Per questi ultimi, potrebbe essere l’ultimo stipendio di quest’anno, visto che la tredicesima maturata è stata pagata a dicembre, ma comunque c’è il nodo delle ritenute per eventuali assenze da malattia o eventuali scioperi che dovranno essere recuperati a dicembre.

Stando a quanto riportato da Orizzonte Scuola, l’importo di tale mensilità sarebbe risultata in linea con quella del mese di aprile, ma si precisa che pesano ancora addizionali regionali e comunali per i precari della scuola, che invece a settembre avranno lo stipendio pieno senza le detrazioni alla ripresa del servizio. Se l’importo è già visibile sul sito NoiPA, discorso diverso è per il pagamento, in quanto l’accredito è previsto nella giornata di venerdì 21 giungo, visto che il 23 cade di domenica.

QUANDO VIENE ACCREDITATO LO STIPENDIO: IL CALENDARIO SUL SITO NOIPA

L’emissione ordinaria degli stipendi riguarda quasi 3 milioni di dipendenti pubblici gestiti: Basta effettuare il login all’interno del sito NoiPA, accedendo nell’area riservata per visualizzare il cedolino online e consultare i dettagli nella sezione Consultazione pagamenti degli stipendi della Pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la data di accredito, questa cambia in base ai ruoli ricoperti nella Pa.

Ad esempio, si comincia il 22 giugno con gli insegnanti delle scuole materne ed elementari, il giorno dopo per il personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa, il 24 giugno scatta per le forze di sicurezza, difesa e soccorso pubblico, ma anche il comparto delle funzioni centrali e locali, oltre al settore Istruzione e ricerca e Sanità, senza dimenticare il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, infine il 27 giugno l’accredito scatta per il personale insegnante supplente temporaneo.

