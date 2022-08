Portiere prende gol, bimbo entra e lo abbraccia/ Video: emozione in Argentina

Il calcio sa regalare belle storie ed emozioni rare, in ogni categoria. Anche quando le cose non vanno per il verso giusto, c’è sempre qualche bella emozione da raccontare. Come accaduto nel campionato argentino, dove un gesto emozionante ha fatto dimenticare ad un un portiere il brutto gol subito pochi istanti prima. Nel corso della gara di campionato disputata tra il Defensa y Justicia e il Boca Juniors, l’estremo difensore della squadra di casa ha subito un gol che lo ha fatto crollare, in tutti i sensi.

Il portiere del Defensa, sconsolato, è crollato in ginocchio nell’area di rigore, quasi in lacrime. A quel punto, un bambino ha ben pensato di risollevargli il morale con un abbraccio. Un gesto spontaneo che è stato immortalato dalle telecamere e dai presenti. Il piccolo, dagli spalti ha scavalcato le recinzioni, correndo verso di lui. Una volta arrivato in campo si è inginocchiato e lo ha abbracciato.

Il club cerca il bambino

Il momento in cui il piccolo è entrato in campo per abbracciare il portiere del Defensa y Justicia è stato così emozionante che il video è diventato virale. Il club argentino ha dunque deciso di lanciare un appello su Twitter per cercare il piccolo. “Amici di Twitter, aiutateci a trovare questo ragazzo che ci ha commosso tutti con questo abbraccio che ha dato a Ezequiel Unsain” ha scritto il club argentino sui social. I tifosi di entrambe le squadre si sono attivati per ritrovare il piccolo.

Il Defensa y Justicia ha subito il gol che ha fatto crollare Ezequiel Unsain proprio al 91′: una rete che ha regalato i tre punti al Boga Juniors e un pareggio sfumato all’ultimo istante per i padroni di casa, che negli ultimi cinque incontri hanno trovato tre sconfitte che li costringe ad una situazione in classifica non proprio felice. Nonostante questo, l’ingresso in campo del bambino ha fatto tornare il sorriso sul volto dei presenti.

