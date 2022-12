Portogallo, Chiesa annuncia Plenaria straordinaria/ Verrà analizzato report abusi

Il Consiglio Permanente della Conferenza episcopale del Portogallo, come riportato da VaticanNews, ha convocato un’assemblea Plenaria straordinaria nella data del 3 marzo 2023 con l’obiettivo studiare il rapporto della Commissione indipendente sugli abusi su minori nella Chiesa cattolica.

La riunione mensile al termine del quale è stato dato l’annuncio si è svolta nella giornata di ieri in videoconferenza. Inizialmente sarebbe dovuta essere prevista in presenza a Fatima, ma l’appuntamento è saltato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. A tal proposito le autorità clericali hanno rivolto il proprio pensiero e la propria solidarietà alle vittime del maltempo che si è abbattuto in queste ore in alcune zone del Paese e che ha causato numerosi disagi. Le persone che sono state sfollate poiché le loro abitazioni sono state rese inagibili dalle piogge incessanti, infatti, sono tante. Dalla Cep dunque il riconoscimento per gli “sforzi compiuti dalle autorità, dalla protezione civile, dai vigili del fuoco e dalle altre istituzioni per rispondere alle situazioni di emergenza”.

Papa Francesco “diavolo travestito da angelo, vigili!”/ “Risparmi Natale all'Ucraina”

Portogallo, Chiesa annuncia Plenaria straordinaria: il sunto della riunione

In occasione della riunione del Consiglio Permanente della Conferenza episcopale della Chiesa del Portogallo, inoltre, è stato trattato anche il tema della recente approvazione da parte dell’Assemblea della Repubblica della depenalizzazione dell’eutanasia e del suicidio assistito in caso di “grande sofferenza causata da lesione definitiva di estrema gravità o malattia grave e incurabile”. Un provvedimento che ha scaturito la contrarietà dei vescovi, i quali si sono detti “rammaricati”. È per questo motivo che auspicano una modifica nella legge.

"Card Ouellet ha abusato di me": lui la querela per diffamazione/ "Accuse infamanti"

Infine, tra le argomentazioni discusse, anche quella relativa alla guerra in Ucraina. Il Consiglio ha deciso di lanciare una campagna di raccolta fondi assieme alle diocesi e alle altre istituzioni ecclesiali portoghesi per rispondere alla richiesta di aiuto finanziario lanciata dall’arcivescovo di Kyiv e sostenere la Chiesa e, in particolare, il Seminario Maggiore della Santissima Trinità.

LEGGI ANCHE:

AUGURI DI BUON NATALE 2022/ Frasi d''autore: da Gianni Rodari ad Alda Merini

© RIPRODUZIONE RISERVATA