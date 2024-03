Postura al pc, come sedersi alla scrivania?/ Prof Mariani: “Due esercizi da fare a casa che aiutano”

Il problema della postura stamane a Uno Mattina. Esiste una postura corretta? “Servono accorgimenti – precisa il professor Mariani – ma il lavoro ci ha obbligato a stare molte ore nella stessa posizione e questo diventa dannoso per il corpo perchè genera lo stesso carico, noi dovremmo muoverci in continuazione ma ciò non è fattibile”. Ma cosa succede alla nostra colonna quando stiamo sempre in una posizione? “Il tratto toracico si posteriorizza e la parte lombare viene compressa e stressata dalla forza di gravità, il nostro peso non è smistato su tutta la colonna. Servono accorgimenti e attenzioni quando stiamo seduti per troppe ore”.

Qualche accorgimento per una postura corretta: avvicinarsi al tavolo il più possibile, allontanare il pc, appoggiare i gomiti sul tavolo per mantenere la schiena verticale e poi inserire un asciugamano o un cuscino sulla schiena e così avremo un carico smistato su tutta la colonna. Si possono fare anche degli esercizi? “Magari fare un minuto di camminata – le parole del prof Mariani – o anche un esercizio che sembra sciocco che è quello di appoggiarsi al muro con il braccio e girare lentamente la testa, così daremo un po’ di elasticità alla struttura dopo tante ore di sedentarietà”.

POSTURA, QUALI ESERCIZI DA FARE A CASA PER MIGLIORARLA

Altri due esercizi molto semplici da fare a casa: “Sdraiarsi su un lettino, alzare la gamba destra e lasciar cadere quella sinistra, portando poi il ginocchio al petto”. Ci si può anche distendere per terra, pancia sopra, gambe appoggiate su una sedia, apriamo le braccia con i palmi delle mani aperti e ben appoggiate a terra, le spalle di apriranno e il respiro dovrà essere molto profondo, con la colonna che deve aderire al suolo.

Si può fare per una decina di minuti, “ci allunga e apre la struttura toracica e rilassiamo il tratto lombare stressato dalla giornata lavorativa. Si tratta di esercizi che possono fare tutti”, chiosa l’esperto.

