Potere Assoluto/ Film thriller su Rete 4, oggi Sabato 18 marzo

Potere Assoluto, film di Rete 4 diretto da Clint Eastwood

Il film Potere Assoluto va in onda Sabato 18 marzo alle ore 21:25 per allietare la prima serata di Rete 4. La pellicola statunitense è uscita per la prima volta nelle sale cinematografiche nel 1997, è di genere thriller, drammatico ed è basata sul romanzo omonimo di David Baldacci dell’anno precedente. Il lungometraggio, diretto da Clint Eastwood, è stato sceneggiato da William Goldman, alla direzione della fotografia troviamo Jack N. Green e la colonna sonora è stata curata dal compositore Lennie Niehaus.

Potere Assoluto, in lingua originale Absolute Power è stato prodotto dalle case Castle Rock Entertainment e Malpaso Production, mentre a occuparsi della distribuzione della pellicola nelle sale cinematografiche italiane è stata la Medusa Film. Il cast di Potere Assoluto è composto da stelle del cinema del tempo, primo fra tutti Clint Eastwood che ha recitato, oltre che dirigere il film, nel ruolo di Luther Whitney, protagonista dell’opera. Insieme a lui, la bellissima Laura Linney, nel ruolo della figlia Kate Whitney, l’antagonista Ed Harris che interpreta il tenente Seth Frank e il famoso Gene Hackman, che nell’opera interpreta il Presidente Alan Richmond. Il film è stato presentato fuori concorso al 50º Festival di Cannes.

Potere Assoluto, la trama del film

Potere Assoluto inizia con un furto: il ladro, Luther Whitney, si introduce nell’abitazione di uno dei filantropi americani più ricchi per svuotare il caveau, l’operazione non va in porto poiché all’interno della camera da letto, si sta compiendo un incontro clandestino tra la moglie del filantropo Christie e il Presidente degli Stati Uniti d’America. I due sembrano amanti da tempo, ma quando il Presidente diventa aggressivo, la donna per difendersi lo accoltella al braccio con un tagliacarte. I servizi segreti, richiamati delle urla dell’uomo, uccidono Christie pensando che avesse intenzione di ammazzare l’uomo.

Il ladro, dopo aver terminato il colpo, assiste di nascosto alla scena, e ruba l’arma del delitto mentre lo staff del Presidente cancella ogni prova e simula un furto per giustificare la morte della vittima. Il tenente Seth Frank individua subito Luther come il ladro colpevole, anche se non crede che l’omicidio possa essere a lui imputabile. Luther, intento a lasciare il Paese, vede il Presidente fingersi triste per l’amico vedovo e decide così di vendicarsi. Luther verrà accusato dalla figlia e dovrà cercare di riconquistare la sua fiducia, riuscirà il ladro protagonista di Potere Assoluto ad avere la sua vendetta?











