Potere assoluto/ Su Rete 4 il film di e con Clint Eastwood (oggi, 27 dicembre)

Potere assoluto (Absolute Power) andrà in onda domenica 27 dicembre su Rete 4 alle ore 21.25. Girato nel 1997 è diretto e interpretato da Clint Eastwood. Il film si basa sull’omonimo romanzo di David Baldacci, avvocato e scrittore statunitense, e la sceneggiatura è curata da William Goldman, vincitore dell’Oscar alla migliore sceneggiatura originale per Butch Cassidy (George Roy Hill, 1970) e per Tutti gli uomini del presidente (Alan J. Pakula, 1977).

Potere assoluto, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Potere assoluto. Tra il thriller, il drammatico e il genere poliziesco, Potere assoluto racconta la storia di Luther Whitney (Clint Eastwood), un ladro professionista. Egli mira a svuotare il caveau di Walter Sullivan, generoso filantropo e uno degli uomini più ricchi in America. Luther si introduce nella residenza del magnate e, mentre si trova nella stanza blindata, nascosta da un finto specchio situato nella camera da letto di Sullivan, assiste a un omicidio. Una delle guardie del corpo del Presidente degli Stati Uniti spara a Christy, la moglie di Sullivan.

La donna infatti ha incontrato in maniera clandestina il Presidente Alan Richmond (Gene Hackman) ma, a causa del comportamento violento di lui, la situazione degenera e gli agenti sono costretti a intervenire per evitare che la signora Sullivan uccida il Presidente con un tagliacarte. Luther, sempre nascosto, assiste anche alle operazioni pianificate da Gloria Russell (Judy Davis), posta a capo dello staff del Presidente, per cancellare tutte le prove. Tutte, tranne una: il tagliacarte. Il ladro prende l’arma e scappa, inseguito però da due agenti che si sono accorti di lui. Come andrà a finire? Riuscirà lo staff del Presidente a eliminare anche Luther, diventato uno scomodo e pericolo testimone?



© RIPRODUZIONE RISERVATA