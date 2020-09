Power Hits Estate RTL/ Scaletta e diretta TV8: da Nek a Gabbani, i tormentoni estivi

Power Hits Estate restituisce al pubblico la grande voglia di musica che il lockdown da Coronavirus ha regalato, anche se si potrà seguire solo in tv o sui social. L’evento parte alle 20.35 di oggi, 9 settembre, dall’Arena di Verona e l’obiettivo è quello di decretare il tormentone dell’estate. Alla guida della serata di musica ci saranno Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese. Il trio sarà accompagnata da una, come sempre, frizzante Mara Maionchi. Tra le special guest della serata sarà il grandissimo tenore Andrea Bocelli che aveva annunciato la sua presenza in diretta su RTL 102.5 alcuni giorni fa a Non Stop News.

Gli artisti in gara

Diventa molto interessante vedere gli artisti in gara ai Power Hits Estate per sancire il tormentone dell’estate. Oltre ad Andrea Bocelli saranno presenti anche Biagio Antonacci, Gianna Nannini, Tiziano Ferro e Zucchero. Tra gli altri saranno presenti artisti molto famosi come Francesco Gabbani, Fedez, Nek e Raf, ma anche più giovani e in rampa di lancio come Ernia, Ana Men e Madame. Citarli tutti sarebbe impossibile perché ci troveremo di fronte a una carrellata incredibile. Il 28 agosto è uscito in 3 cd fisici e digitali la compilation dedicata all’evento con tutte le canzoni dell’estate che sono state scelte come le 50 più suonate dalle radio in estate. Staremo a vedere chi sarà il vincitore.

Come seguire l’evento

Power Hits Estate si potrà seguire in diversi modi. La diretta tv infatti sarà disponibile sia in chiaro su Tv8 sia sulla paytv su Sky Uno con “fischio d’inizio” alle ore 20.30. Inoltre l’evento sarà trasmesso per tutta la sua durata in radio sulle frequenze di RTL 102.5 che si potrà seguire anche in diretta streaming. Senza dimenticare i social network che ci regaleranno numerosi contenuti ufficiali. Non avremo la possibilità di ammirare video e foto del pubblico perché in ottemperanza delle norme anti-Covid si è deciso addirittura di svolgere l’evento in uno spazio completamente vuoto e dunque senza la presenza di spettatori. Clicca qui per seguire l’evento in diretta streaming.

Video, l’annuncio in diretta su RTL 102.5





© RIPRODUZIONE RISERVATA