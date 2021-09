Pregliasco e Stramezzi, scontro su covid/ “Teorie demenziali, scrivi cose pericolose”

Duro scontro avvenuto ieri sera in diretta televisiva fra il virologo Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid della regione Lombardia, e da quasi due anni in prima linea contro il coronavirus, e Andrea Stramezzi, dentista che ha deciso di curare i pazienti infetti con un suo metodo. Durante la prima puntata di Non è l’Arena, su La7, sono volate parole grosse fra i due, e a scatenare l’ira di Pregliasco è stato proprio lo stesso Stramezzi che ha esordito dicendo: “In alcune cose si penso sia una dittatura sanitaria, ci sono stati dati dei messaggi sbagliatissimi. Ad esempio, le mascherine non servono a proteggere chi la porta. E allora io risponderei a questi virologi come mai la facciamo mettere ai trapiantati?”.

Pregliasco ribatte: “È una cosa diversa, la mascherina è fondamentale per evitare ad un malato o potenzialmente tale di contagiarsi, quella chirurgica ha una scarsa efficacia per proteggersi”. Stramezzi replica: “Vorrei parlare delle cure. Le cure esistono ed è medicina”, e a quel punto Pregliasco sbotta: “Ma quale medicina, sono delle considerazioni assurde, ho letto quello che scrive ed è demenziale e anche pericoloso”.

PREGLIASCO VS STRAMEZZI, SCONTRO A NON E’ L’ARENA: “SBAGLIATISSIMO CIO’ CHE DICE”

Quindi di nuovo Stramezzi: “Cosa ha letto che ho scritto io scusi?”, e il virologo lombardo ribatte: “Delle prescrizioni demenziali per i malati Covid”. Quindi interviene Giletti che chiede a Stramezzi come cura i suoi pazienti e il medico dentista replica: “Il virus è una malattia respiratoria che entra nell’alveolo crea l’infezione e va minare altre cellule non solo quelle del polmone. Noi dobbiamo abbassare l’infiammazione e bloccare il suo ingresso nelle cellule. I farmaci? Qualsiasi antinfiammatoro, ovviamente la cura è in base al paziente. Vitamina C insieme alla K2”.

Pregliasco lo stoppa: “Tutti approcci che non sono dimostrati di efficacia”. Stramezzi prosegue: “Insieme agli antiinfiammatori anche gli antibiotici”, e il medico del Galeazzi di nuovo esplode: “Gli antibiotici non si devono usare! È sbagliatissimo. L’ha detto il mondo, non l’ho detto io”. Quindi lo scontro finale. Stramezzi “Il virus entra dentro e poi si replica, questo virus è batteriofago” e Pregliasco replica: “Questa è una teoria completamente demenziale, ma cosa centra il batterio”.



