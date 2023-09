Premio Gentlemen 22/23: chi sono i calciatori candidati/ Derby Dybala-Immobile, ma non solo

Premio Gentleman 22/23, si profila un derby tra Paulo Dybala e Ciro Immobile?

Ci avviciniamo a gran passo verso ventottesima edizione del prestigioso Premio Gentleman 22/23, un riconoscimento speciale che celebra i calciatori più corretti della passata stagione sportiva di Serie A. Questo evento rappresenta un tributo ai giocatori che, oltre a dimostrare abilità eccezionali sul campo, si sono distinti per la loro condotta sportiva esemplare. Tra i protagonisti di questa nuova edizione spiccano diversi big, tra cui il calciatore giallorosso Paulo Dybala e il rivale Ciro Immobile della Lazio.

Per tutti i candidati, a prescindere dall’esito della ‘competizione’, si tratta comunque di un attestato di stima per quanto riguarda la sportività sul rettangolo verde. I tifosi della Roma, ovviamente, tifano per Dybala che ha sempre dimostrato di essere un professionista di altissimo livello, sia dentro che fuori dal campo, rendendo onore al suo club e alla Serie A con la sua condotta impeccabile.

Premio Gentleman 22/23, ecco chi sono i candidati di questa edizione: undici calciatori in lista

Ma Paulo Dybala non è l’unico dei candidati, come anticipavamo. Oltre all’attaccante della Roma e al già menzionato Immobile della Lazio, ci sono Emil Audero (Sampdoria), Davide Calabria (Milan), Antonio Candreva (Salernitana), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli),Nicolò Fagioli (Juventus),Lautaro Martinez (Inter), Ademola Lookman (Atalanta) e Pablo Marì (Monza).

Va anche ricordato che nella passata edizione, il premio è stato assegnato a Sandro Tonali, con la dimostrazione che la Serie A è ancora ricca di giocatori di alto livello, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche etico. Ricordiamo che la cerimonia per la proclamazione del vincitore del Premio Gentleman 22/23 si terrà il prossimo 13 settembre alle ore 19 presso la Scuola militare Teulié di Milano. Dunque mancano pochi giorni alla proclamazione del vincitore, vedremo quali dei candidati si porterà a casa l’importante riconoscimento.

