Premio Migliore Composizione Musicale ‘Bigazzi’, Sanremo 2022/ Vince Elisa!

Il Premio Bigazzi, consegnato durante la finale di Sanremo 2022, è andato a Elisa. Il riconoscimento, assegnato dall’orchesta alla migliore composizione musicale, è andato a Elisa. La cantante, sul palco, ha dichiarato: “Ringrazio tutta l’orchestra eccezionale. È un onore”. La sua canzone, “O forse sei tu”, ha conquistato tutti, emozionando per le parole ma anche appunto per l’arrangiamento musicale.

GIULIA LISIOLI, CHI È LA FIDANZATA DI BLANCO/ Il bacio dopo la vittoria di Sanremo

PREMIO BIGAZZI VOLUTO DA CARLO CONTI

Questa sera, sabato 5 febbraio 2022, durante la finale del Festival di Sanremo 2022, Amadeus ha consegnato il premio per la migliore composizione musicale dell’edizione numero 72 della kermesse canora. Intitolato al compianto Giancarlo Bigazzi, il premio è stato fortemente voluto dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti, sempre attento al mondo della musica e alle sue multiformi realtà. Il riconoscimento, contro ogni aspettativa, entra però a far parte dei numerosi premi di Sanremo prima del “regno Conti”, ovvero nel 2013.

O forse sei tu, testo e significato canzone Elisa/ Delicata dedica d'amore

“È un dovere della musica evidenziare e valorizzare il ruolo degli autori dei testi ed i compositori delle musiche ed è un dovere del Festival premiare queste figure così importanti” aveva detto Conti quando aveva proposto questo premio. A votare il vincitore, dato che si tratta di arrangiamento musicale, non può non essere che l’orchestra di Sanremo che nelle cinque serate a disposizione sul palco dell’Ariston si farà un’idea precisa di quale canzone e quale artista meritano il premio dedicato all’autore e produttore musicale.

PREMIO BIGAZZI, LA STORIA

Il premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale, come detto, è stato indetto per la prima volta nel 2013. Il Festival di Sanremo all’epoca condotto da Fabio Fazio in compagnia di Luciana Littizzetto, vide trionfare per questo premio Elio e le Storie Tese, che si presentarono all’Ariston col brano “La canzone mononota”. L’anno successivo, nel 2014, fu il turno di Renzo Rubino, con la sua “Per sempre e poi basta”, seguito nel 2015 da Nek con “Fatti avanti amore”.

Brividi testo e significato canzone di Mahmood e Blanco/ Nata da un accordo sbagliato

Nel 2016 a vincere il premio sotto il secondo Festival condotto da Conti, furono gli Stadio con “Un giorno mi dirai”, canzone che quell’anno vinse anche il premio principale della kermesse. Nel 2017, quando Gabbani vinse il Festival con “Occidentali’s Karma”, il premio Bigazzi andò ad Al Bano con “Di rose e di spine”, mentre nel 2018 fu Max Gazzè con “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” ad aggiudicarselo. Nel 2019 fu il turno di “Abbi cura di me” di Simone Cristicchi, mentre nelle ultime due edizioni di Sanremo condotte da Amadeus i premi sono andati a Tosca ed Ermal Meta: la prima vince nel 2020 con “Ho amato tutto”, l’altro nel 2021 è l’attuale detentore del premio con “Un milione di cose da dirti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA