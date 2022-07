Premio Strega 2022: piove in diretta e tutti scappano/ Epica reazione Geppi Cucciari

Premio Strega 2022: l’imprevisto della pioggia

Ieri sera, nella splendida cornice di Villa Giulia a Roma che, nel piazzale omonimo, è sede del Museo Nazionale Etrusco, si è svolto l’attesissimo Premio Strega 2022. La conduttrice dell’importante evento è stata Geppi Cucciari che si è presentata con un abito elegantissimo e super raffinato. Sembrava la serata perfetto per dare vita ad un momento importante, ma l’imprevisto era dietro l’angolo. Dopo settimane di caldo intenso, il maltempo si è abbattuto sull’Italia colpendo anche Roma.

Nel corso della diretta, infatti, la pioggia si è abbattuta sulla capitale scendendo anche su Villa Giulia dove era presente un folto pubblico. La pioggia improvvisa ha spinto il pubblico presente ad abbandonare il proprio posto e a scappare. Totalmente diversa, invece, è stata la reazione di Geppi Cucciari.

La reazione di Geppi Cucciari durante il Premio Strega 2022 bloccato dalla pioggia

Se la pioggia ha spaventato il pubblico presente a Villa Giulia per il Premio Strega 2022, non è riuscita, invece, a mettere in fuga Geppi Cucciari che, coprendosi con un ombrello, ha continuato a condurre l’evento intrattenendo anche i telespettatori di Raitre con un divertente e attualissimo monologo. “Buonasera Villa Giulia e grazie presidente e a questo pubblico digestivo e bagnato. Perché pochi istanti prima della diretta è iniziato a piovere. Quindi vorrei fare i miei complimenti a questi due che sono rimasti seduti e che non so chi siano e a quanto pare hanno molti segreti da confidarsi. La buona notizia è che è finita la siccità, la cattiva notizia è che è finita adesso”, ha detto la Cucciari dando il benvenuto al pubblico.

“Perché io, proprio io, qui, io? Charles Bukowski disse che un intellettuale è colui che dice cose semplici in modo complicato. Un artista è chi invece dice qualcosa di difficile in modo semplice. Stasera non hanno trovato né l’uno, né l’altro. Ed ecco spiegata la mia presenza qui con voi”, ha aggiunto.

