Prescrizione, Renzi vs Pd-M5s/ “No accordo, Governo senza numeri: ci cacciano?”

E se la prescrizione fosse per il Governo Conte-2 come la Tav lo è stato per il Conte-1? Le settimane passano, un accordo sulle modifiche alla Riforma Bonafede non si trovano e i rapporti interni alla maggioranza si consumano nel braccio di ferro continuo che ad oggi non vede una soluzione a breve termine che non possa prevedere crisi o “siluramento” di qualche illustre esponente di Governo. La goccia è traboccata ieri sera quando nella riunione di Governo l’accordo sulla prescrizione è stato trovato tra Pd, M5s e LeU mentre Italia Viva ha “rotto” il tavolo annunciando pubblicamente di non voler votare quel tipo di accordo: si tratta nei fatti di un “Lodo Conte-bis” dove si prevede una sospensione “breve” della prescrizione in caso di assoluzione in primo grado mentre resta bloccata in appello per tutti coloro che sono stati condannati in primo grado. In attesa di capire se servirà un Decreto o qualcos’altro, fonti Ansa di P. Chigi spiegano che il Governo intende varare il “lodo” nel Consiglio dei ministri di lunedì: in quella stessa occasione partirà anche la riforma del processo penale, con l’approvazione di un disegno di legge di delega. Il problema è che in tutto questo una parte sostanziale del Governo – guardando ai numeri soprattutto in Senato – non ci sta e pubblicamente “strappa” sul tema giustizia.

ITALIA VIVA CONTRO IL GOVERNO: CRISI SULLA PRESCRIZIONE?

«Questo governo, che io stesso ho promosso, è nato per evitare l’Italexit di Salvini, ma non posso diventare giustizialista. Siamo una forza riformista, non cediamo al populismo nella giustizia. Non ce ne andiamo ma se ci vogliono cacciare, ce lo dicano»: molto chiaro Matteo Renzi questa mattina a Radio Capital nella lunga intervista che segna un punto di forte frizione con il Governo Conte-2 al quale sembra difficile vedere una svolta, proprio come avvenne mesi fa in condizioni ovviamente diverse e con attori diversi con il nodo “Tav”. Il leader di Italia Viva mette alle strette la maggioranza, pur ammettendo che i veri temi di oggi dovrebbero essere Coronavirus e infrastrutture (visto il tragico incidente di ieri a Lodi, ndr) «il compromesso di ieri è un passo avanti, ma per noi non è sufficiente perché contiene ancora un principio giustizialista. Il Parlamento deve scegliere tra la legge di Bonafede e Salvini e quella di Gentiloni e Orlando. Io sto con questi ultimi due. La novità di ieri è che il Pd si è schierato con il M5s». L’appello più forte Renzi lo fa infatti contro il Pd e non tanto con il M5s che sembra quasi non voler più considerare come forza “all’altezza”: «Non riesco a capire perché il Pd non utilizzi la forza del risultato in Emilia Romagna per dettare l’agenda, ma continui a inseguire quella dei cinquestelle». È però all’ultimo passaggio dell’intervista che arriva forse la “minaccia” politica più forte, quando si tratteggia un possibile Governo con appoggio esterno di Italia Viva «significherebbe che dovremmo far dimettere i nostri ministri: Bellanova e Bonetti stanno lavorando bene, il sottosegretario Scalfarotto agli Esteri è il numero uno. Noi non vogliamo lasciare. Poi se il presidente del Consiglio vuole che lasciamo, ci mettiamo un quarto d’ora. Sulla giustizia – conclude Renzi – però noi non ci stiamo. Se qualcun altro per mantenere una poltrona è disponibile a diventare socio della piattaforma Rousseau faccia pure, noi siamo un’altra roba». Davanti alle insofferenze manifestate da Italia Viva, il Ministro Bonafede ha commentato poco fa dal Parlamento «IV si prenderà le sue responsabilità. Lunedì il via alla riforma del processo penale»; controreplica immediata arriva dall’ex dem Ettore Rosato, su Twitter «Leggo che il Ministro Alfonso Bonafede è stanco di Italia Viva: se è così stanco troveremo nelle prossime settimane il modo per farlo riposare».

