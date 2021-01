PRESENTAZIONE MANDZUKIC AL MILAN/ Video streaming e diretta tv: il primo saluto

La presentazione di Mario Mandzukic al Milan a dire il vero non sarà la prima occasione di sentire le parole del croato come nuovo attaccante rossonero. Siamo in epoca social e così, ancora prima della conferenza stampa attesa per oggi a Milanello, Mandzukic ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi follower, in particolare i tifosi del Milan, scrivendo alcune righe sul proprio profilo Instagram ufficiale: “Ringrazio di cuore la dirigenza del Milan per l’opportunità di entrare a far parte di questo fantastico club. Sarà un onore indossare questa maglia piena di storia e combattere per i rossoneri. Posso solo promettere di fare del mio meglio in ogni partita e di aiutare la squadra in ogni maniera. Sono sicuro che insieme possiamo realizzare il sogno di ogni fan del Milan – e ce ne sono molti in Croazia. Pronto a combattere!”, queste dunque quelle che vanno considerate come le prime vere parole di Mandzukic come giocatore del Milan, in perfetto stile per un guerriero come lui. Nella sede ufficiale della presentazione che cosa aggiungerà oggi pomeriggio Mario Mandzukic? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PRESENTAZIONE MANDZUKIC AL MILAN: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della presentazione di Mandzukic al Milan sarà naturalmente garantita dal canale tematico Milan Tv, che è visibile su abbonamento specifico tramite la piattaforma Sky, ma non è compreso nel bouquet di canali coperti da Sky Go per quanto riguarda la diretta streaming video. Altri punti di riferimento saranno naturalmente il sito Internet e i profili social ufficiali del Milan.

OGGI LA PRESENTAZIONE DI MANDZUKIC AL MILAN

La presentazione di Mario Mandzukic come nuovo giocatore del Milan si terrà oggi pomeriggio, giovedì 21 gennaio 2021, alle ore 14.00 tramite una conferenza stampa presso il centro sportivo di Milanello, che rispetterà tutti i protocolli di sicurezza Covid. Niente bagni di folla o abbracci, ma sarà comunque molto interessante scoprire che cosa dirà Mandzukic all’inizio della propria avventura come calciatore del Milan. L’arrivo del veterano attaccante croato mette in chiaro una cosa: il Milan crede al sogno scudetto e non vuole lasciare nulla di intentato, il quarto posto non è più l’obiettivo base (anche se naturalmente il ritorno in Champions League renderebbe positiva la stagione) e si prova ad alzare l’asticella, cioè difendere il primato in classifica fino al termine del campionato. Mario Mandzukic rafforza in modo significativo l’attacco del Milan, e pazienza se con lui al fianco di Zlatan Ibrahimovic l’età media non sarà esattamente quella di una ‘linea verde’ che negli ultimi anni è stata fra le priorità della società. Il Milan tra l’altro in questo mese di gennaio è sicuramente la big italiana più attiva sul calciomercato e anche questo è un segnale forte, del quale magari si parlerà anche nella conferenza stampa di presentazione di Mandzukic al Milan.

PRESENTAZIONE MANDZUKIC AL MILAN: LA CARRIERA DEL CROATO

Mario Mandzukic al Milan, evento che oggi riceverà il sigillo con la presentazione ufficiale, è sicuramente il colpaccio di maggiore rilievo finora in un calciomercato di gennaio che risente pesantemente del Covid e della conseguente crisi. Anche i conti del Milan sono in profondo rosso, ma la società prova a fare uno sforzo per rafforzare il sogno scudetto, affidandosi a un campione come Mario Mandzukic. Nato il 21 maggio 1986, cresciuto in varie squadre croate fino alla Dinamo Zagabria con cui iniziò a coltivare l’abitudine a successi in serie, Mandzukic poi è andato in Germania per vestire le maglie del Wolfsburg prima e del Bayern Monaco poi; in seguito ha giocato per l’Atletico Madrid, infine la lunga avventura con la maglia della Juventus (31 gol segnati dal 2015 fino al dicembre 2019) e la breve parentesi in Qatar, che però non faceva al caso di un guerriero come lui, anche vice-campione del Mondo con la Croazia a Russia 2018. Con il Bayern ha vinto una Champions League (segnando il provvisorio 1-0 in finale), una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club, due campionati, due Coppe tedesche e una Supercoppa tedesca; con l’Atletico una Supercoppa di Spagna; con la Juventus quattro scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe Italiane.



