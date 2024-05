DIRETTA TORINO MILAN/ Video streaming tv: un match dalla storia leggendaria! (Serie A, 18 maggio 2024)

DIRETTA TORINO MILAN: TESTA A TESTA

Leggendaria è la storia che ci accompagna verso la diretta di Torino Milan, anche se in anni recenti le soddisfazioni sono state quasi tutte per i rossoneri, capaci di raccogliere sei vittorie a fronte di due pareggi e altrettante vittorie per il Torino negli ultimi dieci incroci ufficiali – anzi, le vittorie del Milan salgono a sette considerando un successo ai calci di rigore dopo un pareggio negli ottavi di finale della Coppa Italia nel 2021. Un paio di questi successi rossoneri sono stati particolarmente netti: resta nella storia lo 0-7 allo stadio Olimpico Grande Torino di mercoledì 12 maggio 2021.

Piuttosto netto è stato anche il 4-1 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro ottenuto dal Milan nella partita d’andata del campionato in corso, sabato 26 agosto 2023 – curiosamente si passa dalla seconda alla penultima giornata. Quella sera ancora di piena estate segnarono per il Diavolo Christian Pulisic, Olivier Giroud (doppietta) e Theo Hernandez, mentre Perr Schuurs segnò il temporaneo gol del pareggio per un Torino che tuttavia crollò alla distanza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORINO MILAN STREAMING, VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per chi non potesse presenziare allo Stadio Olimpico Grande Torino sarà possibile vedere la diretta Torino Milan anche da casa con DAZN o sui canali Sky e in streaming su Sky GO e NOW TV. Inoltre, vi proponiamo anche l’alternativa di una diretta testuale che andrà a raccontare la partita attraverso costanti aggiornamenti.

TORINO MILAN: LA PENULTIMA DI PIOLI…

Si gioca per l’Europa la diretta Torino Milan con i padroni di casa che vogliono i tre punti per giocarsi le ultime speranze e provare ad accedere alla Conference League. Alle 20.45 di sabato 18 maggio si accenderà lo Stadio Olimpico Grande Torino per ospitare una partita decisiva per il futuro dei granata. Gli uomini di Juric, infatti, si sono regalati un’altra speranza vincendo in rimonta per 1 a 2 al Bentegodi contro il Verona e ora vorranno fermare anche il Milan.

Rossoneri che sono reduci da un convincente 5 a 1 in casa contro il Cagliari e vogliono riconfermarsi per chiudere al meglio questa Serie A. Il secondo posto è già acquisito ma Pioli vorrà mettere ulteriormente alla prova le potenzialità della sua squadra.

TORINO MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI

Delicato il capitolo delle probabili formazioni della diretta Torino Milan con Juric che, a Verona, ha avuto grandi conferme dai giovani della Primavera e potrebbe riproporli ancora. I granata continuano ad essere in emergenza sulla trequarti dove Vlasic ha finito la stagione e Juric dovrà adattare ancora Ricci a sostegno di Sanabria e Zapata. Al centro della difesa dovrebbe tornare Buongiorno che verrà affiancato da Masina e Vojvoda favoriti su Lovato.

Qualche dubbio anche per Pioli che le certezze le trova nel tridente Giroud Leao Pulisic ma fatica nelle altre zone del campo. In difesa è squalificato Gabbia che dovrebbe lasciare spazio alla coppia Tomori Thiaw affiancati da Hernandez e Kalulu. A centrocampo giocano Bennacer e Reijnders con Musah sulla trequarti ed un Loftus-Cheek da valutare. Anche Maignan potrebbe farcela in extremis ma parte favorito comunque Sportiello tra i pali.

TORINO MILAN, LE QUOTE

Dalle quote proposte dalla Snai, si presenta molto più equilibrata del previsto la diretta Torino Milan: l’1 in favore dei granata è dato da 2,90 contro il 2,50 per gli ospiti. Anche il pareggio X rispecchia l’equilibrio della sfida con una quota fissata a 3,15.

