Mandzukic al Milan/ Calciomercato, ufficiale: scelto il n. 9. Pioli: “E’ un vincente”

MANDZUKIC AL MILAN: UFFICIALE, CONTRATTO FINO A FINE STAGIONE

Da questa mattina Mario Mandzukic è ufficialmente il nuovo giocatore del Milan. L’attaccante classe 1988, ex di Bayern Monaco, Atletico e Juventus ha infatti appena firmato il contratto che lo legherà per i prossimi sei mesi alla società del Diavolo: per lui nella proposta pure l’opzione del rinnovo di contratto in caso di qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Lo squadrone di Pioli, sempre leader della classifica del campionato della Serie A, dopo il colpaccio Ibrahimovic dello scorso anno, si porta a casa un altro campione di grande esperienza, utile puntello di una rosa molto giovane ma molto forte e al momento in grave difficoltà per via delle tante assenze, tra infortuni e quarantena. E per Mandzukic è l’occasione di un grande riscatto dopo un lungo periodo di inattività: dopo il doloroso addio alla Juventus e l’approdo non così memorabile al campionato arabo, con Al Duhail, per il croato scatta con il Milan, la possibilità di trovare una seconda giovinezza.

MANDZUKIC AL MILAN: VESTIRA’ LA NUMERO 9

Dopo dunque le visite mediche scorse ieri e la firma sul contratto, Mario Mandzukic è giocatore del Milan e già oggi pomeriggio il croato si presenterà alla squadra, prendendo parte al primo allenamento congiunto. I fan sono chiaramente impazienti di vedere il croato in campo, ma pure va detto che per il suo debutto, nonostante l’emergenza assenti, potrebbe tardare: ancora non si sa quali siano le sue condizioni fisiche dopo il lungo stop. Pure va detto che per l’esordio di Mandzukic con i rossoneri già tutto pare apparecchiato: il bomber ha infatti già deciso di vestire la maglia con il numero 9, numero che ha però la fama di essere “maledetto”: da che l’ha smesso Filippo Inzaghi infatti non ha portato molta fortuna a nessun’altro giocatore che lo ha vestito, da Higuain fino a Piatek. In ogni caso l’attesa per vedere in campo Mandzukic in rossonero è tanta e lo stesso allenatore Stefano Pioli ha riservato parole al miele per il croato. Al termine della sfida di ieri sera contro il Cagliari, il tecnico ha infatti dichiarato ai microfoni di Sky: “Ibra ha detto che ci pensa lui a tenerlo a bada. Sono contento, la società è ambiziosa, vuole che il Milan torni in alto, l’arrivo di Mandzukic va in questa situazione. Quando la società me l’ha proposto ho detto subito sì, ci ho parlato, è molto motivato, è un vincente”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA