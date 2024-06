Kylian Mbappé al Real Madrid: è ufficiale, contratto fino al 2029/ “Un sogno diventato realtà”

Kylian Mbappé è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. L’annuncio è arrivato dopo indiscrezioni durate per mese. L’addio con il Paris Saint-Germain è avvenuto al termine del contratto, dopo ben sette stagioni. Per l’attaccante sarà la prima avventura lontano dalla Francia, sua terra di origine, dato che agli esordi aveva vestito la maglia del Monaco. Un cambiamento però che si era reso necessario, dato che col club di Nasser al Khelaifi i rapporti erano diventati tesi.

Era da tempo d’altronde che il Real Madrid corteggiava Kylian Mbappé. In due occasioni era arrivata una maxi offerta per il cartellino del francese. L’ultima, due anni fa, da ben 180 milioni di euro. Non era stata sufficiente però per convincere il Paris Saint-Germain a lasciarlo partire, sebbene il contratto in scadenza. È così che alla fine i parigini sono stati costretti a lasciarlo andare a parametro zero. In Spagna avrà uno stipendio di base di 15 milioni di euro netti a stagione, con tanti bonus a incrementare la cifra. Ma non è tutto. Sul piatto anche un premio alla firma di 125 milioni di euro. Il contratto tra le due parti scadrà nel 2029.

L’entusiasmo di Kylian Mbappé per la nuova avventura al Real Madrid

Kylian Mbappé al momento dell’annuncio della firma col Real Madrid non ha nascosto l’entusiasmo per l’inizio di questa avventura alla corte di Carlo Ancelotti, che fino all’ufficialità si è sempre rifiutato di parlare di lui. Adesso potrà finalmente averlo sotto la sua guida. L’obiettivo dell’attaccante, in tal senso, è sicuramente quello di togliersi delle soddisfazioni. I Blancos da questo punto di vista sono ben predisposti, dato che hanno appena vinto la Champions League. Un trofeo che manca nel palmares del francese.

“È un sogno diventato realtà. Sono così felice e orgoglioso di unirmi al club dei miei sogni. Nessuno può capire quanto io sia emozionato in questo momento. Non vedo l’ora di vedervi, tifosi del Real Madrid, vi ringrazio per il vostro incredibile supporto”, ha scritto sui social network Kylian Mbappé nell’attesa di poter scendere in campo.











