DIRETTA SPAGNA FRANCIA/ Video streaming Rai 1: agli Europei 2024 un altro grande incrocio (9 luglio)

La diretta di Spagna Francia è talmente tradizionale che possiamo contare ben cinque precedenti nelle fasi finali dei grandi tornei, quattro dei quali agli Europei: unico “intruso”, il 3-1 della Francia negli ottavi dei Mondiali 2006, mentre l’episodio più famoso è certamente il 2-0 a favore dei Bleus nella finale degli Europei 1984 giocati in casa, quando Luis Arconada sbagliò tutto sulla punizione di Michel Platini e poi Bruno Bellone chiuse i conti nel recupero. Due episodi a favore della Francia dunque, come anche i quarti degli Europei 2000: in quel caso fu una partita splendida, gol tutti nel primo tempo con Zinedine Zidane, Gaizka Mendieta (rigore) e Youri Djorkaeff ma a un minuto dal 90’ Raul sbagliò il rigore che avrebbe mandato tutto ai tempi supplementari.

Nei grandi tornei la Spagna ha battuto i transalpini una sola volta, nei quarti degli Europei 2012: a risolvere una doppietta di Xabi Alonso con seconda rete su rigore, mentre nel girone del 1996 era finita 1-1 con i gol di Djorkaeff e José Luis Caminero. Curiosità: solo questo episodio non ha rappresentato l’unica volta in cui Spagna e Francia si sono incrociate in un grande torneo e una delle due è poi arrivata in finale (Mondiali compresi) e stasera non farà ovviamente eccezione trattandosi della semifinale, dunque non resta che scoprire cosa succederà in campo nella diretta di Spagna Francia. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI SPAGNA FRANCIA IN STREAMING VIDEO TV

Arrivati alle semifinali, abbiamo una partita sola oggi agli Europei 2024 e di conseguenza la diretta tv di Spagna Francia sarà affidata a Rai Uno, il principale canale della televisione di stato che ha sempre coperto le gare serali di questa manifestazione. Non farà eccezione la sfida di oggi, ricordando che in assenza di un televisore potrete seguire Spagna Francia anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è usufruibile tramite il sito di Rai Play o la sua relativa app, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI SPAGNA FRANCIA

SPAGNA FRANCIA: CI SI ASPETTA DI TUTTO!

È finalmente arrivato il giorno di Spagna Francia, partita diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic: alle ore 21:00 di martedì 9 luglio la partita è valida come prima semifinale agli Europei 2024. Un grande spettacolo, una rivalità che torna a infiammare un grande torneo: oggi possiamo dire che ci arrivi meglio la Spagna, che pure con qualche polemica ha battuto la Germania nel big match dei quarti e continua a convincere avendo vinto tutte le partite entro i 90 minuti, mostrando un grande potenziale soprattutto sul piano offensivo e rappresentando una nazionale solida e che può davvero arrivare in fondo.

Dall’altra parte attenzione però alla Francia: in semifinale con un rigore e due autogol, squadra che però si può sempre accendere quando conta davvero e che proprio per il percorso che ha fatto sino a oggi va temuta, sicuramente ha le armi giuste per vincere gli Europei 2024 nonostante adesso l’asticella si alzi non di poco e i suoi problemi possano davvero essere esposti. Certamente la diretta di Spagna Francia sarà un grande spettacolo: la seguiremo insieme, intanto possiamo presentare le potenziali scelte dei due CT verso la serata dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera andando a leggere insieme le probabili formazioni della prima semifinale.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA FRANCIA

Tripla tegola per Luis De La Fuente, che nella diretta streaming Spagna Francia perde Carvajal e Le Normand per squalifica e Pedri che sarà infortunato sino alla fine degli Europei 2024: potrebbe giocare Grimaldo adattato a destra con Cucurella a sinistra, al centro invece ecco Nacho che fa coppia con Laporte davanti a Unai Simon mentre a centrocampo ci sarà sicuramente Mikel Merino, autore del gol qualificazione contro la Germania, in compagnia di Fabian Ruiz e Rodri. Invariato il tridente offensivo nel quale Morata sarà il riferimento centrale e, come al solito, Lamine Yamal e Nico Williams le due frecce esterne.

Nella Francia ci sono dubbi per Didier Deschamps, che ha affrontato il Portogallo rinunciando a Marcus Thuram: lui o Kolo Muani con Griezmann e Mbappé davanti ma si vedrà, poi a centrocampo Rabiot e Camavinga sono in ballottaggio per avere la maglia che completerà il reparto visto che Kanté e Tchouaméni dovrebbero giocare, in difesa anche il CT dei Bleus non ha intenzione di cambiare i suoi equilibri e, non avendo assenze di sorta, può confermare la sua coppia centrale formata da Saliba e Upamecano a protezione del portiere Maignan, con Koundé sempre adattato a terzino destro e Theo Hernandez che ovviamente correrà a sinistra.

SPAGNA FRANCIA: QUOTE E PRONOSTICO

Nella diretta streaming di Spagna Francia parte favorita la Roja, almeno volendo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai sulla semifinale degli Europei 2024: il segno 1 che identifica la vittoria della Spagna porta in dote una vincita che ammonta a 2,65 volte quello che avrete messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo della Francia ha un valore pari a 3,15 volte la posta in palio e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, è relativo ad un guadagno corrispondente a 2,90 volte quella che sarà stata la giocata con questo bookmaker, ricordando che l’opzione è che la partita vada ai tempi supplementari.











